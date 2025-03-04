Εμπόριο ναρκωτικών σε αυλή σχολείου κατηγορείται ότι έκανε ένας 16χρονος που συνελήφθη επ' αυτοφώρω από αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης.

Ο ανήλικος βρισκόταν το απόγευμα της περασμένης Κυριακής μαζί με δύο ακόμη άτομα στον αύλειο χώρο σχολικού συγκροτήματος στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Στη θέα των αστυνομικών οι δύο άγνωστοι συνεργοί του εξαφανίστηκαν, ενώ στην κατοχή του 16χρονου συλληφθέντα βρέθηκε ένα σακίδιο με σαράντα νάιλον συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους 136,77 γραμμαρίων.

Στο ίδιο σακίδιο εντοπίστηκαν δύο αυτοσχέδια τσιγάρα εμπλουτισμένα με ποσότητα κάνναβης, ένα τρίφτης, μια λειτουργική ζυγαριά ακριβείας, ένα κινητό τηλέφωνο κι ένα πορτοφόλι με 395 ευρώ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στο σημείο οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ένα ακόμη πορτοφόλι με 755 ευρώ και δύο νάιλον συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης που επιχείρησαν να αποκρύψουν οι δύο συνεργοί του.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η 52χρονη μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ σε έρευνα στο σπίτι τους βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ. Γιος και μάνα οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

