Σύγκρουση Rafale στη Γαλλία - Βρέθηκε τραυματισμένος ο ένας πιλότος, αναζητούνται άλλοι δύο

Ο πιλότος που εντοπίστηκε τραυματισμένος πρόλαβε να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό εκτόξευσης στο κάθισμά του

Rafale

Ένα αεροπορικό ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο Rafale σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην ανατολική Γαλλία και «ξεκίνησαν επιχειρήσεις αναζήτησης των πιλότων», των αεροσκαφών, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Rafale map

«Ένα ατύχημα με δύο αεροσκάφη σημειώθηκε στο Μερτ-ε-Μοζέλ στην περιοχή Κολομπί-λε-Μπελ», τόνισε η νομαρχία σε ανακοίνωσή της, λέγοντας ότι «ενεργοποιήθηκε αμέσως το περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο και τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο SATER (αεροπορική διάσωση) σε υποστήριξη στρατιωτικών δυνάμεων».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ, ο ένας πιλότος βρέθηκε τραυματισμένος στην περιοχή. Όπως δήλωσε στους διασώστες, πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το σύστημα εκτόξευσης στο κάθισμά του.

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται, καθώς αγνοούνται άλλοι δύο πιλότοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πιλότοι που αναζητούνται είναι ένας εκπαιδευτής με έναν δόκιμο.

Δείτε φωτογραφία από το σημείο των ερευνών...

Γαλλία

Αυτόπες μάρτυρες δηλώνουν ότι «υπάρχουν συντρίμμια παντού», ενώ έχουν κινητοποιηθεί στο σημείο 33 πυροσβέστες και 11 οχήματα. Στις έρευνες για την αναζήτηση των δύο αγνοούμενων πιλότων έχουν ενεργοποιηθεί και drones.

TAGS: Rafale Γαλλία
