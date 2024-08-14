Ένα αεροπορικό ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο Rafale σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην ανατολική Γαλλία και «ξεκίνησαν επιχειρήσεις αναζήτησης των πιλότων», των αεροσκαφών, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Ένα ατύχημα με δύο αεροσκάφη σημειώθηκε στο Μερτ-ε-Μοζέλ στην περιοχή Κολομπί-λε-Μπελ», τόνισε η νομαρχία σε ανακοίνωσή της, λέγοντας ότι «ενεργοποιήθηκε αμέσως το περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο και τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο SATER (αεροπορική διάσωση) σε υποστήριξη στρατιωτικών δυνάμεων».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ, ο ένας πιλότος βρέθηκε τραυματισμένος στην περιοχή. Όπως δήλωσε στους διασώστες, πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το σύστημα εκτόξευσης στο κάθισμά του.

Aujourd’hui, vers 12h30, 2 avions #Rafale de l’escadron de transformation Rafale (ETR) de la base aérienne 113 de Saint-Dizier (Haute-Marne) sont entrés en collision au retour d’une mission de ravitaillement en Allemagne. — Armée de l'Air et de l'Espace (@Armee_de_lair) August 14, 2024

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται, καθώς αγνοούνται άλλοι δύο πιλότοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πιλότοι που αναζητούνται είναι ένας εκπαιδευτής με έναν δόκιμο.

Δείτε φωτογραφία από το σημείο των ερευνών...

Αυτόπες μάρτυρες δηλώνουν ότι «υπάρχουν συντρίμμια παντού», ενώ έχουν κινητοποιηθεί στο σημείο 33 πυροσβέστες και 11 οχήματα. Στις έρευνες για την αναζήτηση των δύο αγνοούμενων πιλότων έχουν ενεργοποιηθεί και drones.

Πηγή: skai.gr

