Φινλανδία-Εσθονία: Οι πρωθυπουργοί ξεκίνησαν συνομιλίες μέσα σε σάουνα

Οι πρωθυπουργοί της Φινλανδίας και της Εσθονίας, Πέτερι Όρπο και Κρίστεν Μίχαλ, αποκάλυψαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στο Ελσίνκι ότι ξεκίνησαν τις συνομιλίες τους με έναν ξεχωριστό τρόπο… χαλαρώνοντας μέσα σε σάουνα.

Ο φινλανδός πρωθυπουργός εξήρε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, που συνδέονται πολιτισμικά και γλωσσικά.

«Ξεκινήσαμε χθες, με έναν πολύ φινλανδικό και εσθονικό τρόπο… με σάουνα», είπε ο Πέτερι Όρπο.

«Οι διμερείς σχέσεις μας είναι εξαιρετικές και η Εσθονία αποτελεί έναν από τους στενότερους συμμάχους μας», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Εσθονίας ευχαρίστησε τον φινλανδό ομόλογό του για το «πολύ θερμό καλωσόρισμα» κατά την πρώτη επίσκεψή του στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες.

«Όταν δύο πρωθυπουργοί συζητούν για πολιτική και διεθνείς σχέσεις μέσα σε σάουνα, αυτό δείχνει πόσο κοντά είμαστε – τόσο πολιτισμικά όσο και πολιτικά», είπε ο Κρίστεν Μίχαλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

