ΟΗΕ: Παρακολουθούμε την εξέλιξη των προσπαθειών για επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα

«Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των συνομιλιών μέσω των συνεργατών μας στην περιοχή. Δεν θα είμαστε φυσικά παρόντες σε αυτές τις συνομιλίες, αλλά ο ειδικός συντονιστής μας για τη Μέση Ανατολή, Τορ Βένεσλαντ, η ειδική συντονίστρια μας στον Λίβανο, Ζανίν Χένις-Πλάσχερτ και ο διοικητής της UNIFIL (Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο), στρατηγός Αρόλδο Λαθάρο, όπως και άλλοι αξιωματούχοι στην περιοχή έχουν προσεγγίσει συνομιλητές, προσπαθώντας να κάνουν ό,τι μπορούν να γίνει για να διατηρηθεί η ηρεμία σε ολόκληρη την περιοχή» ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα, Φαρχάν Χακ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και πρόσθεσε ότι «ο Γενικός Γραμματέας ήρθε σε επαφή με αρκετούς ηγέτες για το θέμα».

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας μίλησε η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο όσον αφορά στην ισραηλινή επίθεση στο σχολείο Al Tabi'een στην πόλη της Γάζας.

Η κ. ΝτιΚάρλο είπε ότι «η επίθεση καταδεικνύει για άλλη μια φορά την απελπιστική ανάγκη για κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» και υπενθύμισε ότι «ο Γενικός Γραμματέας καταδίκασε τη συνεχιζόμενη απώλεια ανθρώπινων ζωών στη Γάζα ύστερα από μια άλλη επίθεση σε σχολείο που φιλοξενούσε εκατοντάδες εκτοπισμένες παλαιστινιακές οικογένειες».

Η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για Πολιτικές και Ειρηνευτικές επανέλαβε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα προς όλους να εργαστούν δυναμικά για την περιφερειακή αποκλιμάκωση προς το συμφέρον της μακροπρόθεσμης ειρήνης και σταθερότητας και χαιρέτισε τις προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών να φέρουν και τις δύο πλευρές στο τραπέζι για να συνάψουν μια συμφωνία για εκεχειρία, απελευθέρωση ομήρων και αύξηση της αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.