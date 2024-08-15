Μπάιντεν: Η εκεχειρία στη Γάζα θα «μπλοκάρει» μια επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Η εισβολή ουκρανικών δυνάμεων στην περιφέρεια Κουρσκ έχει δημιουργήσει «πραγματικό δίλημμα» στον (πρόεδρο της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτίμησε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σχολιάζοντας για πρώτη φορά δημοσίως την άνευ προηγουμένου διείσδυση ουκρανών στρατιωτών στο ρωσικό έδαφος.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης πως τις τελευταίες ημέρες ενημερωνόταν από τους επιτελείς του «κάθε τέσσερις ή πέντε ώρες» και ότι ήταν σε διαρκή επικοινωνία με την ουκρανική κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε σήμερα ακόμη ότι ενδεχόμενη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα θα μπορούσε να αναγκάσει το Ιράν να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για την πρόσφατη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη.

«Αυτή είναι η προσδοκία μου», είπε ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους όταν τον ρώτησαν εάν μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θα μπορούσε να αποτρέψει την πολυαναμενόμενη ιρανική επίθεση.

Ο αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως, παρότι «έχουν γίνει δύσκολες» οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας, «δεν τα παρατάει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

