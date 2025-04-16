Νέες επιθέσεις είχαν σήμερα στόχο σωφρονιστικά ιδρύματα στη Γαλλία, κυρίως με την πυρπόληση τριών οχημάτων σε χώρο στάθμευσης της φυλακής της Ταρασκόν, σε μια απόπειρα «αποσταθεροποίησης», σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν.

Αυτά τα νέα επεισόδια σημειώνονται την επομένη συντονισμένων επιθέσεων εναντίον φυλακών στη χώρα, κυρίως με πυρπολήσεις οχημάτων, αλλά και με πυρά αυτόματων όπλων εναντίον της πύλης της φυλακής της Τουλόν (νοτιοανατολικά), που δεν προκάλεσαν θύματα.

Σήμερα τα χαράματα, τρία οχήματα έγιναν στόχοι εμπρησμού μπροστά από τη φυλακή της Ταρασκόν, σε ένα χώρο στάθμευσης «απομονωμένο, μόνο για το προσωπικό, με περίφραξη και είσοδο με χρήση κωδικού», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εισαγγελέας της πόλης Λοράν Γκιμπό.

Ένα από τα οχήματα ανήκε σε έναν εν ενεργεία σωφρονιστικό υπάλληλο, ένα άλλο σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες στη φυλακή, ενώ το τρίτο, το οποίο καταστράφηκε εντελώς, δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί καμιά επιγραφή στο σημείο, διευκρίνισε.

Από την Κυριακή, σειρά επιθέσεων, που μερικές φορές συνοδεύονταν από επιγραφές «DDPF» -- τα αρχικά των λέξεων «droits des prisonniers français», «δικαιώματα των γάλλων φυλακισμένων»--, στοχοθέτησαν φυλακές στη Γαλλία, με πυρπολήσεις οχημάτων, ακόμα και με πυρά από Καλάσνικοφ εναντίον της πύλης της φυλακής της Τουλόν. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, τουλάχιστον 21 οχήματα έγιναν στόχοι εμπρησμού ή βανδαλισμών.

Η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία ανέλαβε χθες, Τρίτη, την έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών των επιθέσεων αυτών.

Πηγή στις γαλλικές δυνάμεις ασφαλείας δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι σ' αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ξένη ανάμιξη στις ενέργειες αυτές.

Πάντα στη νοτιοανατολική Γαλλία, ένα όχημα που ανήκε σε δεσμοφύλακα της φυλακής της Αιξ-Λουίν, πυρπολήθηκε την περασμένη νύκτα μπροστά από την κατοικία αυτού του τελευταίου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζεσί Ζαγκαρί, περιφερειακός υπεύθυνος του συνδικάτου των σωφρονιστικών υπαλλήλων FO Pénitentiaire.

«Αυτή η τρομοκρατική οργάνωση DDPF εντοπίζει και στοχοθετεί σωφρονιστικό προσωπικό», πρόσθεσε ο ίδιος, καταγγέλλοντας «πράξεις απειλής και εκφοβισμού».

«Είναι προφανές ότι υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν το κράτος εκφοβίζοντας», κατήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

«Το κάνουν επειδή παίρνουμε μέτρα κατά της χαλαρότητας που υπήρχε ίσως και μέχρι σήμερα στις φυλακές, η οποία οδήγησε τη χώρα μας σε εξαιρετικά σοβαρές δυσχέρειες, δίκτυα ναρκωτικών που συνεχίζουν τη δράση τους από τα κελιά στη φυλακή, παραγγέλλουν δολοφονίες, ξεπλένουν χρήματα, απειλούν αστυνομικούς, δικαστές, σωφρονιστικούς υπαλλήλους και δραπετεύουν, όπως συνέβη» με τον Γάλλο λαθρέμπορο ναρκωτικών Μοαμέντ Αμρά το 2024, κατήγγειλε.

Ο υπουργός είχε τονίσει χθες πως το κράτος «δεν θα υποκύψει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

