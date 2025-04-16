Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου έκρινε ομοφώνως ότι ο ορισμός της γυναίκας στο πλαίσιο του νόμου περί Ισότητας αναφέρεται στο βιολογικό φύλο και όχι στο γένος, σε μία κρίσιμης σημασίας απόφαση που θα έχει σοβαρές συνέπειες για τις διεμφυλικές γυναίκες στην χώρα.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι τα διεμφυλικά άτομα δεν θα ζημιωθούν από αυτήν την ετυμηγορία.

«Η ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου αυτού είναι ότι οι όροι «γυναίκα» και «φύλο» στον νόμο περί Ισότητας (Equality Act) του 2010 αναφέρονται σε μία βιολογική γυναίκα και σε ένα βιολογικό φύλο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Πάτρικ Χοτζ.

«Αλλά συμβουλεύουμε η απόφαση να μην εκληφθεί ως θρίαμβος για μία ή περισσότερες ομάδες της κοινωνίας μας εις βάρος άλλης, γιατί δεν είναι», εξήγησε. Πρόσθεσε ότι ο νόμος εξακολουθεί να παρέχει προστασία από τις διακρίσεις στα τρανς άτομα.

Η απόφαση του δικαστηρίου αφορά το αν μία διεμφυλική γυναίκα που διαθέτει πιστοποιητικό αναγνώρισης γένους (GRC), το επίσημο έγγραφο που δίνει επίσημη αναγνώριση στο νέο γένος ενός ατόμου, προστατεύεται από διακριτική μεταχείριση ως γυναίκα στο πλαίσιο του νόμου περί Ισότητας (Equality Act).

Η υπόθεση έφερε σε σύγκρουση από το 2018 την κυβέρνηση της Σκωτίας, η οποία έχει δραστηριοποιηθεί υπέρ των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων κατά τα τελευταία χρόνια και την φεμινιστική ένωση For Women Scotland".

Η ένωση For Women Scotland υποστήριξε ότι τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Equality Act θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο με βάση το βιολογικό φύλο του ατόμου και κατέθεσε αγωγή κατά εγκυκλίου της κυβέρνησης της Σκωτίας που συνόδευε νόμο για την αύξηση του ποσοστού των γυναικών στα συμβούλια του δημοσίου τομέα.

Η εγκύκλιος προέβλεπε ότι μία διεμφυλική γυναίκα με πιστοποιητικό αναγνώρισης γένους θεωρείται νομίμως γυναίκα.

Επικριτές του νόμου της Σκωτίας υποστήριζαν ότι ο ορισμός που δίνει για τις γυναίκες έπληττε την παροχή χωριστών υπηρεσιών για γυναίκες και την πρόσβασή τους σε ξενώνες, πτέρυγες νοσοκομείων και αθλήματα.

«Πιστεύαμε ότι τα δικαιώματα των γυναικών θα υποχωρούσαν και σήμερα οι δικαστές είπαν αυτό που σκεφτόμασταν πάντοτε: οι γυναίκες προστατεύονται για το βιολογικό τους φύλο», δήλωσε η Σούζαν Σμιθ, εκ των επικεφαλής της For Women Scotland. «Οι γυναίκες μπορούν πλέον να αισθάνονται ασφαλείς γνωρίζοντας ότι οι υπηρεσίες και οι χώροι που προορίζονται για τις γυναίκες απευθύνονται σε γυναίκες».

Ομως, οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων υποστήριζαν ότι αν η απόφαση του δικαστηρίου δικαίωνε την ένωση For Women Scotland, αυτό θα οδηγούσε σε διακριτική μεταχείριση κατά των ανθρώπων με πιστοποιητικό αναγνώρισης γένους, κυρίως στον τομέα της απασχόλησης, και ότι οι διεμφυλικές γυναίκες δεν θα είχαν πλέον πρόσβαση σε υπηρεσίες που προορίζονται για τις γυναίκες.

«Η ορθή ερμηνεία της Equality Act σχετικά με την αναφορά σε βιολογικό φύλο δεν προκαλεί βλάβη στα διεμφυλικά άτομα, είτε διαθέτουν είτε όχι πιστοποιητικό αναγνώρισης γένους», δήλωσε ο δικαστής Πάτρικ Χοτζ. «Τα διεμφυλικά άτομα έχουν τα δικαιώματα που αναφέρονται στο προστατευόμενο χαρακτηριστικό του επαναπροσδιορισμού γένους».

Η ερμηνεία της Equality Act έχει προκαλέσει βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων και των ακτιβιστών που θεωρούν ότι τα δικαιώματα των γυναικών απειλούνται από ορισμένες από τις διεκδικήσεις τους.

Η απόφαση που έχει έκταση 88 σελίδες, εξηγεί τους λόγους πίσω από τη σημερινή ετυμηγορία η οποία είναι το αποκορύφωμα μιας μακροχρόνιας δικαστικής μάχης που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο ισχύουν τα δικαιώματα με βάση το φύλο σε ολόκληρη τη Σκωτία, την Αγγλία και την Ουαλία, όπως μεταδίδει το BBC.

Πηγή: Skai.gr, Reuters, AFP, ΒBC

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.