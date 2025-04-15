Σωφρονιστικά ιδρύματα στη Γαλλία έγιναν την περασμένη νύκτα στόχοι συντονιμένων επιθέσεων, με εμπρησμούς οχημάτων ή πυρά αυτόματων όπλων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδικάτου των σωφρονιστικών υπαλλήλων FO Justice, «οχήματα κάηκαν, πυρπολήθηκαν πύλες εισόδου, έγιναν ακόμα και στόχοι πυρών βαρέων όπλων».

Στη φυλακή της Βιλπέντ, στην περιφέρεια του Παρισιού, δύο δράστες διείσδυσαν στον περίβολο περνώντας από ένα ανάχωμα και πυρπόλησαν καθένας από ένα όχημα, ενώ η φωτιά μεταδόθηκε και σε ένα τρίτο.

Στις φυλακές της Ναντέρ (περιφέρεια του Παρισιού), της Αιξ-Λουίν (νοτιοανατολικά) και της Βαλάνς (νοτιοανατολικά) σημειώθηκαν επίσης εμπρησμοί οχημάτων.

Στη φυλακή της Τουλόν La Farlède, 15 σφαίρες έπληξαν την πύλη του ιδρύματος έπειτα από «επίθεση με βαρύ όπλο, τύπου Καλάσνικοφ», ανακοίνωσε μέσω του X το συνδικάτο FO Justice.

Τη νύκτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, πυρκαγιές εκδηλώθηκαν επίσης στο χώρο στάθμευσης της Εθνικής Σχολής Σωφρονιστικής Διοίκησης (ENAP) και στο κέντρο κράτησης του Ρεό, στην περιφέρεια του Παρισιού, έγινε γνωστό από πηγές.

«Αυτές οι εγκληματικές ενέργειες είναι μια μετωπική επίθεση εναντίον του θεσμού μας, εναντίον της Δημοκρατίας και εναντίον των εργαζομένων που την υπηρετούν καθημερινά», κατήγγειλε το FO Justice απαιτώντας «μια ισχυρή, άμεση και ξεκάθαρη απάντηση του Κράτους».

«Περιμένουμε μια συντονισμένη δράση από τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών», δήλωσε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα άλλο συνδικάτο, το Ufap Unsa Justice, υπογραμμίζοντας ότι η διοίκηση των φυλακών «δεν έχει το ανθρώπινο δυναμικό για να διασφαλίσει την ασφάλεια γύρω από τα ιδρύματα 24 ώρες το 24ωρο».

Τι βλέπει η αστυνομία

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν έγραψε στο X ότι οι επιθέσεις αυτές φανερώνουν πως «η Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών».

Η Γαλλία, η οποία «λαμβάνει μέτρα που θα προκαλέσουν μεγάλη αναστάτωση στα εγκληματικά δίκτυα», «είναι αντιμέτωπη με προκλήσεις και θα είναι αποφασιστική και θαρραλέα», πρόσθεσε ενώ ο ίδιος πρόκειται να μεταβεί το απόγευμα στη φυλακή της Τουλόν για να προσφέρει επιτόπου την υποστήριξή του στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, «όλο αυτό μοιάζει συντονισμένο και συνδέεται προφανώς με τη στρατηγική του υπουργού κατά των ναρκωσυμμοριτών». Σε ορισμένα σημεία βρέθηκαν επίσης αναρχικά συνθήματα.

Μετά το διορισμό του, ο Νταρμανέν διακηρύσσει τη βούλησή του να θέσει σε απομόνωση τους 100 μεγαλύτερους λαθρεμπόρους ναρκωτικών σε μια φυλακή υψηλής ασφαλείας. Εξάλλου το κοινοβούλιο εξετάζει ένα νόμο «για να βγει η Γαλλία από την παγίδα του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών», ο οποίος προβλέπει κυρίως τη δημιουργία μιας Εθνικής Εισαγγελίας κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος (PNACO).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

