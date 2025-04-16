Γάζα: Ο Ίσραελ Κατς διαμηνύει ότι καμία ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα μπει στον θύλακα

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς απέκλεισε αρχικά την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την προειδοποίηση του ΟΗΕ για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Καμία ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα εισέλθει στην Γάζα», διαμήνυσε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) στην οποία καταγγέλλεται ότι ο παλαιστινιακός θύλακας γνωρίζει πιθανότατα τη χειρότερη ανθρωπιστική κατάσταση από την έναρξη του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Κατς είπε ότι ο στρατός θα διατηρήσει «ζώνες προστασίας» στη Γάζα σε οποιαδήποτε «προσωρινή ή μόνιμη κατάσταση, όπως στον Λίβανο και τη Συρία».

Ο Ισραηλινός υπουργός αναγνώρισε ότι ο στρατός έχει εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες από τον θύλακα από το 2023, και έχει επεκτείνει τις περιοχές που ελέγχει εντός του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ αργότερα πάντως φάνηκε να ανασκευάζει, δηλώνοντας ότι η βοήθεια στον θύλακα θα επιτραπεί στο μέλλον: «τόνισα ότι όσον αφορά το μέλλον, πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός με τη χρήση εταιρειών, ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στη Χαμάς [στη βοήθεια] στο μέλλον».

