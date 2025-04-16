Οι φοιτητές στη Σερβία κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις στη χώρα ενώ παράλληλα προσπαθούν να διεθνοποιήσουν τον αγώνα τους. Ομάδα 80 φοιτητών, έπειτα από ποδηλασία που διήρκησε 13 ημέρες, έφτασαν χθες, Τρίτη, το βράδυ στο Στρασβούργο για να ενημερώσουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την κατάσταση που επικρατεί στη Σερβία. Κάτοικοι της πόλης, κυρίως Σέρβοι που ζουν στη Γαλλία, έστρωσαν κόκκινο χαλί και υποδέχτηκαν με επευφημίες τους φοιτητές ποδηλάτες. Οι φοιτητές στη Σερβία, που διαδηλώνουν κατά της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας και υπέρ του κράτους δικαίου για περισσότερους από τέσσερις μήνες, ζητούν από την Ευρώπη να πάψει να αδιαφορεί και να ακούσει τα αιτήματα τους.

Σήμερα η αντιπροσωπεία των Σέρβων φοιτητών θα επισκεφτεί το ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ταυτόχρονα στη Σερβία βρίσκεται σε εξέλιξη για δεύτερη ημέρα ο αποκλεισμός από φοιτητές των κτηρίων της δημόσιας τηλεόρασης στο Βελιγράδι και το Νόβι Σαντ. Οι φοιτητές ισχυρίζονται ότι η σερβική δημόσια τηλεόραση δεν καλύπτει όπως πρέπει τις κινητοποιήσεις και ζητούν να συσταθεί η Ρυθμιστική αρχή Ηλεκτρονικών Μέσων (REM), η οποία δεν λειτουργεί εδώ και μήνες λόγω της παραίτησης πολλών μελών της.

Οι εργαζόμενοι στην τηλεόραση εισέρχονται στο κτήριο με τη βοήθεια της αστυνομίας που δημιουργεί ένα ανθρώπινο διάδρομο για να μπορέσουν να περάσουν.

Αποκλεισμένη από σήμερα βρίσκεται και η πόλη Κράλιεβο, στην κεντρική Σερβία, η οποία θα αποτελέσει για σήμερα το επίκεντρο των φοιτητικών κινητοποιήσεων.

Στη βουλή της Σερβίας συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για την εκλογή της νέας κυβέρνησης. Την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε ο ιατρός ενδοκρινολόγος Τζούρο Μάτσουτ, ο οποίος στην προγραμματική του ομιλία, χθες, έθεσε ως προτεραιότητα τον τερματισμό των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα αύριο, θεωρείται ωστόσο βέβαιο ότι ο κυβερνητικός σχηματισμός, που πρότεινε ο εντολοδόχος πρωθυπουργός, θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

