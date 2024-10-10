Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, ήδη σήμερα το πρωί ήρθε σε επαφή με τον Ισραηλινό ομόλογό του με στόχο να διαμαρτυρηθεί για τους πυροβολισμούς κατά του στρατηγείου της αποστολής Unifil στον νότιο Λίβανο.

«Όλα όσα συμβαίνουν κοντά στις ιταλικές βάσεις της Unifil στον νότιο Λίβανο και γενικότερα αναφορικά με την αποστολή Unifil αρχίζοντας από το γενικό στρατηγείο της, από εμένα προσωπικά και την ιταλική κυβέρνηση θεωρούνται απαράδεκτα», τόνισε ο Ιταλός υπουργός.

Ο Κροζέτο «έλαβε εγγυήσεις σχετικά με τη στάση ύψιστης προσοχής σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του στρατιωτικού προσωπικού αλλά επανέλαβε ότι πρέπει να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο λάθος που θα θέσει σε κίνδυνο τους στρατιώτες, Ιταλούς και της Unifil».

Σήμερα το απόγευμα, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας κάλεσε και τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ιταλία για να «διαμαρτυρηθεί έντονα για τα συμβάντα και να υπογραμμίσει πως όσα συμβαίνουν στον νότιο Λίβανο σε βάρος της αποστολής, του γενικού στρατηγείου και ειδικότερα σε βάρος των ιταλικών βάσεων της Unifil, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν αποδεκτά και βρίσκονται επίσης σε πλήρη αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, ενώ παραβιάζουν κατάφωρα το Ψήφισμα 1701», όπως αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Άμυνας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γαλλία, η οποία ζήτησε εξηγήσεις από το Τελ Αβίβ για το χτύπημα στην αποστολή της Unifil στον Λίβανο. «Η Γαλλία εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το χτύπημα στη Unifil και καταδικάζει οποιαδήποτε επίθεση κατά της ασφάλειας της Unifil», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

