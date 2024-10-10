Μια ομάδα πέντε πυρηνικών χωρών θα πραγματοποιήσουν συνάντηση στην Νέα Υόρκη στο εγγύς μέλλον, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Η ομάδα αποτελείται από τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, τη Γαλλία και τη Βρετανία, όλες τους χώρες με πυρηνικά όπλα και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Ριαμπκόφ δεν ανακοίνωσε την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση ούτε ανέφερε το επίπεδο των αξιωματούχων που θα συμμετάσχουν σ' αυτήν.

Η συνάντηση είναι ενδεχομένως σημαντική λόγω της σημαντικής κλιμάκωσης των πυρηνικών εντάσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, λέγοντας ότι η Μόσχα επεκτείνει τον κατάλογο των σεναρίων που θα μπορούσαν να την ωθήσουν να εξετάσει το ενδεχόμενο να πυροδοτήσει ένα πυρηνικό όπλο.

Τον Ιανουάριο του 2022, λίγες εβδομάδες πριν ο Πούτιν στείλει τον στρατό του στην Ουκρανία, οι «πέντε πυρηνικές δυνάμεις» εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία ανέφεραν ότι θεωρούσαν την αποφυγή πολέμου μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και τη μείωση των στρατηγικών κινδύνων ως τις πρωταρχικές τους προτεραιότητες.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί», ανέφεραν τότε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

