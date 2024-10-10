Λίβανος: Το Ισραήλ χτύπησε το αρχηγείο του UNIFIL

Οι ισραηλινές εχθρικές δυνάμεις στόχευσαν σήμερα Πέμπτη ένα παρατηρητήριο που ανήκει στην Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL).

Το πλήγμα είχε στόχο το αρχηγείο της UNIFIL στην περιοχή Ras al-Naqoura, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ΝΝΑ.

«Η έδρα της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών και κοντινές της θέσεις στο νότιο Λίβανο επλήγησαν κατ’ επανάληψη εν μέσω πρόσφατης κλιμάκωσης κατά μήκος της Μπλε Γραμμής» όπως ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωση η UNIFIL, προσθέτοντας ότι δύο κυανόκρανοι τραυματίστηκαν από πυρά ισραηλινού άρματος μάχης.

«Σήμερα το πρωί, δύο μέλη της ειρηνευτικής δύναμης τραυματίστηκαν όταν ένα άρμα μάχης Merkava των IDF εκτόξευσε βλήμα προς έναν πύργο παρατήρησης στα κεντρικά γραφεία της UNIFIL στη Naqoura, χτυπώντας το άμεσα και προκαλώντας την πτώση τους. Τα τραύματα ευτυχώς, αυτή τη φορά, δεν είναι σοβαρά, αλλά οι δύο κυανόκρανοι παραμένουν στο νοσοκομείο» αναφέρεται στην ανακοίνωση. .

Η Naqoura είναι μια μικρή πόλη στο νότιο Λίβανο. Από τις 23 Μαρτίου 1978 έχει γίνει η έδρα της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο.

Νωρίτερα, η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι κατέστρεψε ένα ισραηλινό τανκ που προσπάθησε να προχωρήσει μέσω της Ρας αλ-Νακούρα στο δυτικό τμήμα των λιβανοπαλαιστινιακών συνόρων.

Σύμφωνα με τους New York Times, τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν εγκατασταθεί κοντά σε ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στον Λίβανο

Την Κυριακή, η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Λίβανο (UNIFIL) προειδοποίησε για μια «πολύ επικίνδυνη εξέλιξη» καθώς οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού πλησίαζαν σε μια από τις τοποθεσίες της στον νότιο Λίβανο, όπου διεξάγονται χερσαίες συγκρούσεις εδώ και 10 ημέρες.



Η UNIFIL ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «ανησυχεί βαθύτατα για τις πρόσφατες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις στην άμεση γειτνίαση με την τοποθεσία της αποστολής 6-52, νοτιοανατολικά του Maroun al-Ras εντός του λιβανικού εδάφους», θεωρώντας το θέμα «εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη».

Πρόσθεσε ότι «είναι απαράδεκτο να υπονομεύεται η ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών που εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχει ανατεθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας».

