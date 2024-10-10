Παύσεις των εχθροπραξιών για ανθρωπιστικούς λόγους στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας συμφωνήθηκαν ώστε να επιτραπεί να προχωρήσει ο δεύτερος γύρος εμβολιασμών κατά της πολιομυελίτιδας για 590.000 παιδιά κάτω των 10 ετών, με στόχο να ξεκινήσει στις 14 Οκτωβρίου, γνωστοποίησε σήμερα η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF Κάθριν Ράσελ.

«Συμφωνήθηκαν παύσεις των εχθροπραξιών για ανθρωπιστικούς λόγους σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι σημαντικό αυτές οι παύσεις να τηρηθούν από όλα τα μέρη. Χωρίς αυτές, είναι αδύνατο να εμβολιαστούν τα παιδιά», τόνισε η Ράσελ σε ανακοίνωσή της.

Ο πρώτος γύρος της εκστρατείας εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας στη Λωρίδα της Γάζας, που ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου, πέτυχε τον στόχο της εμβολιάζοντας το 90% των παιδιών κάτω των 10 ετών, ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη. Η εκστρατεία διεξήχθη σε φάσεις μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων κατά τη διάρκεια παύσεων εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για ανθρωπιστικούς λόγους.

Στις 23 Αυγούστου ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένα βρέφος παρέλυσε αφού προσβλήθηκε από πολιομυελίτιδα. Αυτό ήταν το πρώτο κρούσμα στη Λωρίδα της Γάζας εδώ και 25 χρόνια.

«Η UNICEF θα συμπεριλάβει συμπληρώματα βιταμίνης Α για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος των παιδιών. Τα παιδιά στη Γάζα ζουν σε εξαιρετικά άθλιες συνθήκες υγιεινής», τόνισε η Ράσελ.

«Με τον πρόσθετο εξοπλισμό των εμβολίων και τα φορητά ψυγεία που έφτασαν χθες, η UNICEF είναι έτοιμη να παραδώσει και να εμβολιάσει παιδιά για να σταματήσει η μετάδοση της πολιομυελίτιδας», είπε. «Η επιτυχία του πρώτου γύρου δείχνει ότι όταν τηρούνται οι συμφωνίες, μπορούμε να ολοκληρώσουμε την αποστολή» μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

