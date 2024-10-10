Πέθανε 96 ετών η χήρα του Ρόμπερτ Κένεντι, Έθελ

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών η σύζυγος του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, Έθελ.

«Με τις καρδιές μας γεμάτες αγάπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της καταπληκτικής γιαγιάς μας, Έθελ Κένεντι», δήλωσε σήμερα ο εγγονός και εκπρόσωπος της Τζο Κένεντι Γ.

Η 96χρονη απεβίωσε σήμερα το πρωί από επιπλοκές που σχετίζονται με εγκεφαλικό που υπέστη την περασμένη εβδομάδα.

Hταν κουνιάδα του προέδρου Τζον Κένεντι και μητέρα έντεκα παιδιών που απέκτησε με γερουσιαστή Κένεντι -τον οποίο παντρεύτηκε το 1950.

Σε ηλικία 40 ετών, το 1968, έμεινε χήρα όταν ο Ρόμπερτ Κένεντι που κατά τον χρόνο εκείνο ήταν υποψήφιος πρόεδρος για τους Δημοκρατικούς, δολοφονήθηκε στο ξενοδοχείο Ambassador στο Λος Άντζελες.

Κατά την περίοδο της δολοφονία του η Εθελ ήταν έγκυος στο τελευταίο παιδί τους, μια κόρη που ο γερουσιαστής δεν κατάφερε ποτέ να γνωρίσει.

Λίγο μετά τη δολοφονία του συζύγου της το 1968, η Κένεντι ίδρυσε το Κέντρο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Robert F. Kennedy». Το 2014, της απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.