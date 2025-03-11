Στην περικοπή 300 θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο φορτηγών που έχει στη βόρεια Γαλλία σχεδιάζει να προχωρήσει ο όμιλος Renault, όπως δήλωσε η αυτοκινητοβιομηχανία την Τρίτη, ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης που υπάρχει στη ζήτηση επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη ενόψει της αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας.

Η γαλλική εταιρεία, η οποία είναι ο ηγέτης στην ευρωπαϊκή αγορά φορτηγών με τη μάρκα Renault, πραγματοποιεί περίπου το 14% των πωλήσεών της από οχήματα που χρησιμοποιούνται από εταιρείες διανομής και εμπόρους.

Το εργοστάσιο στο Sandouville της Νορμανδίας απασχολεί 1.700 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και 600 προσωρινούς υπαλλήλους. Εκπρόσωπος της Renault είπε ότι σε 300 άτομα από το προσωρινό προσωπικό της δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις όταν αυτές λήξουν.

Τον περασμένο Ιανουάριο είπε ότι δεν θα ανανεώσει 700 προσωρινές θέσεις εργασίας σε ένα άλλο εργοστάσιο φορτηγών στο Μοζέλα στα βορειοανατολικά, εν μέρει για να προσαρμοστεί στην ενίσχυση ενός νέου μοντέλου.

Μιλώντας στο γαλλικό ραδιόφωνο BFM Business αργά τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Renault Ζαν-Ντομινίκ Σενάρ είπε ότι η χρονιά άρχισε με «λίγες δυσκολίες» για τα επαγγελματικά οχήματα.

Πηγή: skai.gr

