Η κυβέρνηση του Γάλλου πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη δοκιμασία για την επιβίωσή της, λόγω των ζητημάτων για την έγκριση του προσχέδιου προϋπολογισμού, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση απέρριψε τα αιτήματά του για περισσότερες δημοσιονομικές παραχωρήσεις, αυξάνοντας τις πιθανότητες μιας κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες που θα μπορούσε να ανατρέψει την ήδη εύθραυστη κυβέρνηση.

Σήμερα, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως το γαλλικό ακροδεξιό της κόμμα έκρινε ότι η κυβέρνηση τερμάτισε επί της ουσίας τις συνομιλίες για παραχωρήσεις στον προϋπολογισμό για τον τομέα κοινωνικής ασφάλισης, με την Λεπέν να απειλεί με ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή αν δεν ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις της στον προϋπολογισμό.

Οι επόμενες μέρες μπορεί να είναι καθοριστικές για τη γαλλική κυβέρνηση.

Μόλις πριν από λίγες μέρες, ο Μπαρνιέ έκανε μια παραχώρηση ακυρώνοντας μια αύξηση του φόρου στην ηλεκτροδότηση. Την Πέμπτη ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Αντουάν Αρμάν δήλωσε διατεθειμένος να κάνει «παραχωρήσεις» στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προκειμένου να αποφύγει την οικονομική και δημοσιονομική «καταιγίδα» που θα προκληθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, αν καταρρεύσει η κυβέρνηση.

Ωστόσο η Λεπέν απαιτεί νέες παραχωρήσεις. Μια πρόταση μομφής «δεν είναι αναπόφευκτη» αν ο Μπαρνιέ συμφωνήσει να διαπραγματευτεί με το κοινοβούλιο για το προσχέδιο, τόνισε η ίδια η Λεπέν στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας La Tribune.

Η κυβέρνηση του συντηρητικού Μισέλ Μπαρνιέ, η οποία σχηματίστηκε στις 21 Σεπτεμβρίου έπειτα από πολλές εβδομάδες πολιτικής κρίσης μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που κήρυξε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, είναι ιδιαίτερα εύθραυστη.

Ο Μπαρνιέ υπενθύμισε πρόσφατα ότι η Γαλλία έχει χρέη ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και πρέπει να προβεί σε περικοπή δαπανών.

Η κυβέρνησή του μειοψηφίας έχει καταθέσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας. Το επόμενο έτος, η κυβέρνηση στοχεύει να εξοικονομήσει 60 δισεκ. ευρώ.

Αύριο Δευτέρα θα κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης.

Ο Μπαρνιέ έχει απειλήσει να κάνει χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος – που επιτρέπει την επικύρωση ενός νομοσχεδίου χωρίς να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο – μια επιθετική κίνηση η οποία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση της κυβέρνησης. Τα κόμματα της αριστεράς και της ακροδεξιάς θα μπορούσαν να προκαλέσουν την κατάρρευση της κυβέρνησης στηρίζοντας από κοινού μια πρόταση μομφής.

