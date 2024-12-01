Συρία: «Η κατάσταση στη Συρία είναι δύσκολη» δηλώνει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Συνάντηση με τον Άσαντ

Η κατάσταση στη Συρία είναι δύσκολη, παραδέχθηκε την Κυριακή από τη Δαμασκό ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί εν μέσω αναφορών ότι ο συριακός στρατός υποχωρεί άτακτα, επέμεινε ωστόσο ότι η κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ θα πολεμήσει επιτυχώς τους αντάρτες, όπως έκανε στο παρελθόν.

Ο Αραγτσί συναντήθηκε το βράδυ στη συριακή πρωτεύουσα με τον Μπασάρ αλ Άσαντ, στην πρώτη συνάντηση του Σύρου προέδρου με ξένο αξιωματούχο μετά την αιφνιδιαστική επίθεση συνασπισμού ομάδων ανταρτών που οδήγησε στην κατάληψη του Χαλεπιού.

Ο Αραγτσί «συνάντησε τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ στη Δαμασκό και συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις», ανακοίνωσε αρχικά το ιρανικό πρακτορείο Irna.

Στην ανακοίνωση της συριακής προεδρίας για τη συνάντηση των δύο ανδρών αναφέρεται πως ο Άσαντ τόνισε υποδεχόμενος τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών τη σημασία της «υποστήριξης από τους συμμάχους» για την «αντιμετώπιση τρομοκρατικών επιθέσεων».

Συνασπισμός ομάδων ανταρτών, στην οποία κυριαρχούν οι τζιχαντιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), έθεσε υπό τον έλεγχό του μεγάλος μέρος του Χαλεπίου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Συρίας, και του αεροδρομίου του, έπειτα από αιφνιδιαστική επιχείρηση η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη.

Στο πολυτελές ανάκτορο του προέδρου Άσαντ στο Χαλέπι εισέβαλαν Σύροι αντάρτες το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με νεότερες αναφορές αραβικών ΜΜΕ, οι οποίες επίσης δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Η εισβολή στο ανάκτορο έρχεται μετά τη ραγδαία προέλαση των ισλαμιστών ανταρτών της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) στην πόλη του Χαλεπίου το Σάββατο. Δόθηκαν στη δημοσιότητα βίντεο με τους αντάρτες να βρίσκονται μέσα στο μέγαρο.

🛑 من داخل غرفة بشار الأسد.. الثوار في داخل قصر الضيافة الخاصة بالرئاسة السورية و ضيوف الشرف في حلب pic.twitter.com/3506VOrP2g — omar elfatairy (@OElfatairy) December 1, 2024

Οι Σύροι αντάρτες υπερασπίστηκαν τα κεκτημένα τους στο Χαλέπι το Σάββατο, μια μέρα μετά την εισβολή στην πόλη, ενώ προωθούνταν νότια προς τη Χάμα και διεκδικούσαν στην πορεία τον έλεγχο περιοχών που ελέγχονται από την κυβέρνηση Άσαντ αναφέρει η Washington Post σε ανάλυσή της.



Η επίθεση των ανταρτών, συγκλονιστική στην ταχύτητά της, έχει θέσει την πιο σοβαρή πρόκληση για την εξουσία του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ εδώ και χρόνια. Οι κυβερνητικές δυνάμεις, με την υποστήριξη της Ρωσίας και του Ιράν, σε πολλά μέρη φάνηκε να έχουν υποχωρήσει, ή απλώς να έχουν αποσυντεθεί. Τα βίντεο που αναρτήθηκαν από τους αντάρτες ή τους ακτιβιστές της αντιπολίτευσης φαίνεται να δείχνουν αιχμαλωτισμένους κυβερνητικούς στρατιώτες σε πολλά μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Χαλεπίου, της μεγαλύτερης πόλης της Συρίας, και μιας στρατιωτικής αεροπορικής βάσης στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ.

ثوار سوريا يدخلون غرفة نوم بشار الأسد في قصر الضيافة بـ حلب .. ويطلبون كلمة سر الوايفاي😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/gGBPVVUypL — Réem_almnzer (@Reemmnzer) December 1, 2024

«Οι δυνάμεις του Άσαντ καταρρέουν πλήρως στη βόρεια και κεντρική Συρία», δήλωσαν διοικητές των ανταρτών σε μήνυμά τους στο WhatsApp αργά το Σάββατο.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής σε νεότερο απολογισμό του, ότι η ευρεία επίθεση των ομάδων ανταρτών στη βόρεια Συρία που ξεκίνησε την Τετάρτη έχει μέχρι αφήσει πίσω τουλάχιστον 412 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 61 αμάχων. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, η επίθεση έχει στοιχίσει τη ζωή σε 214 αντάρτες, 137 μέλη φιλοκυβερνητικών δυνάμεων και 61 αμάχους, εκ των οποίων 17 που σκοτώθηκαν σήμερα.

Νωρίτερα το πρωί, λίγο πριν την αναχώρησή του για τη συριακή πρωτεύουσα ο Αραγτσί, δήλωσε πως η Τεχεράνη, στενός σύμμαχος της Δαμασκού «στηρίζει σταθερά τον στρατό και την κυβέρνηση» της χώρας. «Στηρίζουμε σταθερά τον στρατό και την κυβέρνηση της Συρίας»

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ αναμένεται τη Δευτέρα να μεταβεί στην Άγκυρα με αντικείμενο συζητήσεις τις εξελίξεις στη Συρία.

Ο έτερος βασικός σύμμαχος του καθεστώτος Άσαντ, η Ρωσία, εξαπέλυσε σφοδρούς βομβαρδισμούς την πόλη Ιντλίμπ, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, τη δεύτερη ημέρα ρωσικών βομβαρδισμών στη βόρεια Συρία που στοχεύουν στο να απωθήσουν τις δυνάμεις των ανταρτών.

Φιλοτουρκικές ομάδες κατέλαβαν τη στρατηγική πόλη Ταλ Ριφάατ

Σε μια άλλη εξέλιξη το Συριακό Παρατηρητήριο ανέφερε το βράδυ της Κυριακής ότι φιλοτουρκικές ομάδες κατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη Ταλ Ριφάατ στη βόρεια Συρία, παίρνοντας το έλεγχο της πόλης από κουρδικές δυνάμεις. Φιλοτουρκικές δυνάμεις «ελέγχουν την Ταλ Ριφάατ», μια πόλη κοντά στα τουρκικά σύνορα, και τα γύρω χωριά, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Φιλοτουρκικές ομάδες κατέλαβαν την Κυριακή τη στρατηγική πόλη Ταλ Ριφάατ στη βόρεια Συρία, παίρνοντας το έλεγχο της πόλης από κουρδικές δυνάμεις, μετά την κατάληψη του Χαλεπιού από άλλες ομάδες ανταρτών, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Φιλοτουρκικές δυνάμεις «ελέγχουν την Ταλ Ριφάατ», μια πόλη κοντά στα τουρκικά σύνορα, και τα γύρω χωριά, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.



Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.