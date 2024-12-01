Μετά τον διορισμό του Τσαρλς Κούσνερ, ως πρέσβη των ΗΠΑ στη Γαλλία, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διορίσει σύμβουλο της αμερικανικής προεδρίας για τη Μέση Ανατολή έναν ακόμη συμπέθερο, τον Λιβανοαμερικανό επιχειρηματία Μασάντ Μπούλος (αριστερά στη φωτό).

«Ο Μασάντ είναι ένας καλός διαπραγματευτής και ένας ακλόνητος υποστηρικτής της ΕΙΡΗΝΗΣ στη Μέση Ανατολή. Θα είναι ένθερμος υπερασπιστής των ΗΠΑ και των συμφερόντων τους», τόνισε ο Τραμπ, καθώς η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς να μαίνεται εδώ και πάνω από ένα χρόνο.

Για χρόνια Ρεπουμπλικάνος, ο Μπούλος έχτισε την περιουσία του πουλώντας αυτοκίνητα στη Νιγηρία. Ο γάμος το 2022 του γιου του Μάικλ Μπούλος με μια από τις κόρες του Ντόναλντ Τραμπ, την Τίφανι, έβαλε τον Μασάντ Μπούλος μέσα στον στενό κύκλο του δισεκατομμυριούχου εκλεγμένου προέδρου.

Συμμετείχε ενεργά στην προεδρική εκστρατεία, επιχειρώντας να πείσει την αραβική κοινότητα σε ορισμένες κρίσιμες αμερικανικές πολιτείες να ψηφίσει τον Τραμπ.

«Ο Μασάντ είναι ένας καταξιωμένος δικηγόρος και ένας ιδιαίτερα αξιοσέβαστο ηγετικό στέλεχος στον επιχειρηματικό κόσμο, με μεγάλη εμπειρία στη διεθνή σκηνή», είπε ο Τραμπ.

Μαρωνίτης Χριστιανός, ο Μπούλος είχε προσπαθήσει να εκλεγεί βουλευτής στον Λίβανο, χωρίς επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Τραμπ είπε επανειλημμένα ότι θα τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, χωρίς ποτέ να αποκαλύψει σχέδιο για να το πράξει αυτό.

Η ανακοίνωση του διορισμού του Μπούλου έρχεται λίγες μέρες μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου

Ακολουθεί κατάλογος των βασικών υποψηφίων που έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα Κυριακή 1η Δεκεμβρίου ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αναλάβουν θέσεις στην κυβέρνηση που θα σχηματίσει ή στις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Υπουργός Εξωτερικών: Μάρκο Ρούμπιο, γερουσιαστής της Φλόριντα

Υπουργός Οικονομικών: Σκοτ Μπέσεντ, ιδρυτής της εταιρείας επενδύσεων Key Square Group και ένθερμος υποστηρικτής του πολιτικού ελέγχου της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed)

Υπουργός Δικαιοσύνης: Παμ Μπόντι, πρώην γενική εισαγγελέας της Φλόριντας. Επιλογή μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας Ματ Γκετς, που αντιμετώπιζε κατηγορίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά και χρήση ναρκωτικών.

Υπουργός Άμυνας: Πιτ Χέγκσεθ, πρώην ταγματάρχης πεζικού, παρουσιαστής του Fox News

«Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» (υπό ίδρυση): Οι επιχειρηματίες Ίλον Μασκ και Βίβεκ Ραμασουάμι

Υπουργός Υγείας: Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος, αντιεμβολιαστής, δικηγόρος ειδικευμένος σε περιβαλλοντικά ζητήματα

Υπουργός Παιδείας: Λίντα ΜακΜάον, πρώην επικεφαλής της αμερικάνικης ομοσπονδίας κατς (WWE), τη Λίντα ΜακΜάον

Υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας: Κρίστι Νόεμ, κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότας

Υπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος ιδίως για τη διαχείριση των εθνικών πάρκων) και επικεφαλής του υπό ίδρυση «Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας» του Λευκού Οίκου: Νταγκ Μπέργκουμ, κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότας

«Τσάρος των συνόρων», αρμόδιος κυρίως για την πολιτική απελάσεων: Τομ Χόμαν, πρώην διευθυντής της υπηρεσίας αστυνόμευσης των συνόρων (ICE)

Υπουργός Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης: Σκοτ Τέρνερ, πρώην βουλευτής στο Τέξας και παίχτης στο Εθνικό Πρωτάθλημα Αμερικανικού Ποδοσφαίρου

Υπουργός Ενέργειας: Κρις Ράιτ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Liberty Energy, αρνητής της κλιματικής αλλαγής

Υπουργός Εμπορίου: Χάουαρντ Λάτνικ, συμπρόεδρος της προεκλογικής του εκστρατείας και πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλο της Cantor Fitzgerald, εταιρείας διαχείρισης περιουσίας και επενδύσεων

Υπουργός Εργασίας: Λόρι Τσάβες-Ντερίμερ, βουλεύτρια από το Όρεγκον, μία από τις σπάνιες επιλογές που προσελκύουν δικομματική υποστήριξη. ένας από τους πιο φιλικούς προς τα συνδικάτα Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο

Υπουργός Μεταφορών: Σον Ντάφι, άλλοτε μορφή τηλεοπτικών σειρών ριάλιτι, πρώην εισαγγελικός λειτουργός, και βουλευτής

Υπουργός Γεωργίας: Μπρουκ Ρόλινς, επικεφαλής του κέντρου μελετών America First Policy Institute

Υπουργός Βετεράνων: Νταγκ Κόλινς, πρώην βουλευτής που εκλεγόταν στην Τζόρτζια

Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της προεδρίας: Μάικ Γουόλτς, βουλευτής που εκλέγεται στη Φλόριντα

Συντονίστρια («διευθύντρια», DNI) των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ: Τάλσι Γκάμπαρντ, πρώην βουλεύτρια των Δημοκρατικών

Διευθυντής FBI: Κας Πατέλ, γνωστός για τις απόψεις του περί του υποτιθέμενου «βαθέος κράτους» στις ΗΠΑ

Διευθυντής CIA: Τζον Ράτκλιφ, πρώην βουλευτής, πρώην εισαγγελικός λειτουργός και για μερικούς μήνες συντονιστής («διευθυντής», DNI) των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Επικεφαλής της υπηρεσίας δίωξης των ναρκωτικών (DEA): Σερίφης στη Φλόριντα

Επικεφαλής CDC (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών): Ντέιβ Ουέλντον

Επικεφαλής FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ): Μάρτιν Μάκαρι, χειρούργος στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τζον Χόπκινς

Επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA): Λι Ζέλντιν, άλλοτε βουλευτής που εκλεγόταν στη Νέα Υόρκη

Γενική διευθύντρια («προσωπάρχισσα») του Λευκού Οίκου: Σούζι Γουάιλς, υπεύθυνη της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ

Βοηθός γενικός διευθυντής της προεδρίας: Στίβεν Μίλερ, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ

Διευθυντής επικοινωνίας της προεδρίας: Στίβεν Τσανγκ, διευθυντής επικοινωνίας της εκστρατείας Τραμπ:

Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου: Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος της εκστρατείας Τραμπ

Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο (USTR): Τζέιμισον Γκριρ, υπέρμαχος της επιθετικής πολιτικής έναντι της Κίνας

Πρεσβεύτρια της χώρας στον ΟΗΕ: Ελίζ Στεφάνικ, βουλεύτρια που εκλέγεται στη Νέα Υόρκη

Πρέσβης στο Ισραήλ: Μάικ Χάκαμπι, πρώην κυβερνήτης του Άρκανσο, πρώην πάστορας των βαπτιστών

Πρέσβης στη Γαλλία: Τζάρεντ Κούσνερ, μεγιστάνας ακινήτων συμπέθερος του Τραμπ, με ιστορικό προβλημάτων με τη δικαιοσύνη

Ειδκός σύμβουλος για τη Μέση Ανατολή: Μασάντ Μπούλος, Λιβανοαμερικανός επιχειρηματίας , πατέρας ενός από τους γαμπρούς του Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

