ΗΠΑ: Δεν εξετάζεται η πιθανότητα παράδοσης πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση Μπάιντεν αρνήθηκε την Κυριακή την πιθανότητα να παράσχει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία.

Η επιστροφή πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία, τα οποία παρέδωσε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (ως μέρος της ανεξαρτητοποίησής της από την ΕΣΣΔ) δεν θεωρείται μέρος των προσπαθειών στρατιωτικής υποστήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Τζέικ Σάλιβαν, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, σε συνέντευξη στο ABC News.

Ο Σάλιβαν κλήθηκε να σχολιάσει άρθρο των New York Times του περασμένου μήνα, σύμφωνα με το οποίο ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν φέρονται να αναγνωρίζουν την πιθανότητα να επιστραφεί στην Ουκρανία η πυρηνική δυνατότητα που απεμπόλησε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

«Αυτό δεν εξετάζεται, όχι. Αυτό που κάνουμε είναι να παρέχουμε διάφορες συμβατικές δυνατότητες στην Ουκρανία, ώστε να μπορούν να αμυνθούν αποτελεσματικά και να ‘’πάνε τη μάχη’’ στους Ρώσους, όχι (παρέχοντάς τους) πυρηνική ικανότητα», είπε στο ABC.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία είπε ότι η ιδέα ήταν «απόλυτη παραφροσύνη» και ότι η αποτροπή ενός τέτοιου σεναρίου ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους η Μόσχα έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία.



Το Κίεβο κληρονόμησε πυρηνικά όπλα από τη Σοβιετική Ένωση μετά την κατάρρευσή της το 1991, αλλά τα παρέδωσε βάσει συμφωνίας του 1994, το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, σε αντάλλαγμα για διαβεβαιώσεις ασφαλείας από τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία.



