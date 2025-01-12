Λίγες εβδομάδες μετά την πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου για τους βιαστές της Μαζάν, η κόρη της Ζιζέλ Πελικό, Καρολίν Νταριάν λύνει τη σιωπή της και αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της σκοτεινής υπόθεσης που συντάραξε τη Γαλλία και προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον.

«Δεν θυμάμαι πραγματικά τον πατέρα που νόμιζα ότι είχα. Πλέον βλέπω τον εγκληματία, αυτόν που έχει διαπράξει σεξουαλικά εγκλήματα, αυτό που πραγματικά είναι».

Κόρη θύματος και θύτη ταυτόχρονα η Καρολίν Νταριάν Πελικό περιγράφει τα συναισθήματα που βιώνει μετά την τραυματική συνειδητοποίηση της διαστροφικής πλευράς του πατέρα της, την οποία ουδέποτε είχε φανταστεί και εκφράζει την ευχή εκείνος να πεθάνει στη φυλακή.

«Ήμουν τόσο δεμένη με τον πατέρα μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο επώδυνο ήταν. Ήταν πάντα σεξουαλικά διεστραμμένος. Δεν μπορεί να ξυπνάς το πρωί και να λες θα ναρκώσω τη γυναίκα μου ή θα τη βιάσω. Πρέπει να πεθάνει στη φυλακή. Είναι ένας επικίνδυνος άντρας.

Σοκαριστική και η προσωπική της εξομολόγηση για το ότι και η ίδια είναι σίγουρη ότι υπήρξε θύμα βιασμού από τον πατέρα της. Όπως περιγράφει, έχει αναγνωρίσει τον εαυτό της σε δύο φωτογραφίες που απεικονίζουν μία γυναίκα ναρκωμένη και ημίγυμνη, δεν έχει όμως επαρκή στοιχεία, όπως και πολλά ακόμη θύματα του κυκλώματος της Μαζάν, για να το αποδείξει.

Ο Ντομινίκ Πελικό εξάλλου έχει αρνηθεί την κατηγορία. «Είμαι σίγουρη ότι με βίασε. Η μόνη διαφορά από την περίπτωση της μητέρας μου είναι ότι δεν έχω στοιχεία για να το αποδείξω, όπως εκείνη».

Η εξομολόγηση της κόρης Πελικό έρχεται να προστεθεί με συγκλονιστικό τρόπο στην ιστορία της μητέρας της Ζιζέλ, που με το θάρρος της να αποκαλύψει τα όσα υπέστη από τον σύζυγό της που επί 10 και πλέον χρόνια την νάρκωνε και στρατολογούσε μέσω Διαδικτύου άντρες για να τη βιάζουν, κατάφερε να ξεσκεπάσει μια από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης στη Γαλλία και να τον οδηγήσει στη φυλακή μαζί με ακόμη 50 άντρες που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ακόμη 20 θύτες πάντως εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι, καθώς η αστυνομία δεν έχει καταφέρει ακόμη να τους ταυτοποιήσει, ενώ οι καταδικασθέντες έχουν δηλώσει ότι θα ασκήσουν έφεση.

