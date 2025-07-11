Γαλλία: «Η ασφάλεια της Ευρώπης διακυβεύεται στην Ουκρανία»

Η ασφάλεια της Ευρώπης διακυβεύεται στην Ουκρανία δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας Τιερί Μπουρκάρντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο η Ρωσία είναι μία μόνιμη απειλή για την Ευρώπη - διαθέτοντας συμβατικά και πυρηνικά όπλα - και έχει θέσει στη Γαλλία στο στόχαστρο της. Σημείωσε επίσης ότι η Γαλλία δεν απειλείται από στρατιωτική εισβολή στο έδαφος της πλην όμως απειλείται από ρωσικές υβριδικές ενέργειες όπως οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, οι πράξεις κατασκοπείας, οι κυβερνοεπιθέσεις, τα σαμποτάζ κατά υποβρύχιων υποδομών, οι τρομοκρατικές επιθέσεις κ.α.

Ήττα της Ουκρανίας σημαίνει ήττα της Ευρώπης η οποία στην περίπτωση αυτή θα είναι ένα φυτοφάγο ζώο ανάμεσα σε σαρκοφάγα είπε ο Μπουρκάρντ. Κληθείς να σχολιάσει ενδεχόμενη αποχώρηση των ΗΠΑ από την Ευρώπη ο Γάλλος στρατιωτικός είπε πως δεν την θεωρεί πιθανή διότι δεν είναι προς το συμφέρον τους, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει οι ευρωπαίοι να αντιληφθούν την ανάγκη να ενισχύσουν τις αμυντικές τους ικανότητες. Ο Μπουρκάρντ επισήμανε επίσης τον κίνδυνο της συμφιλίωσης με την ιδέα της αυξανόμενης βίας στον κόσμο, λέγοντας πως αυτά που συμβαίνουν σήμερα ήταν αδιανόητα πριν από πέντε χρόνια. Τέλος σε σημαντικές ανακοινώσεις σχετικές με την άμυνα της Γαλλίας αναμένεται να προβεί ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Κυριακή με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.