Aγορά Patriot για την Ουκρανία σχεδιάζει ο Μερτς

Στη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας που φιλοξενήθηκε στη Ρώμη, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως η Γερμανία εξετάζει την αγορά αμερικανικών συστημάτων αεράμυνας Patriot για λογαριασμό της Ουκρανίας. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ρωσικές επιθέσεις με drone κατά ουκρανικών στόχων κλιμακώνονται, αυξάνοντας τον βαθμό ανησυχίας τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς.

Ηγετικές πρωτοβουλίες στην αμυντική στήριξη

Παρά την απουσία του *Ντόναλντ Τραμπ* από τη Διάσκεψη, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η παρουσία του *Κιθ Κέλογκ*, ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για την Ουκρανία, γεγονός που επιβεβαιώνει την αμείωτη ενασχόληση Ουάσινγκτον και Βερολίνου με το ουκρανικό ζήτημα. Το Κίεβο πιέζει αδιάλειπτα για αποστολή σύγχρονων αμυντικών εξοπλισμών, με τον *Βολοντίμιρ Ζελένσκι* να επαναλαμβάνει το συγκεκριμένο αίτημα κατά τη διάρκεια της συνόδου.

Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ υπό τον *Τζο Μπάιντεν* έχουν εγκρίνει την αποστολή τριών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία. Μεταξύ των πλέον προηγμένων συστημάτων αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, τα Patriot είναι γνωστά για την επιχειρησιακή κινητικότητα και τη δυνατότητα κάλυψης εκτεταμένων περιοχών προστασίας.

Ο καγκελάριος Μερτς επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με τον *Ντόναλντ Τραμπ* σχετικά με την αγορά ακόμη δύο συστημάτων Patriot.

Μηνύματα προς Μόσχα και Ουάσινγκτον

Από το βήμα της Διάσκεψης, ο Γερμανός καγκελάριος έστειλε διπλό μήνυμα: *«Προς τη Μόσχα και τον πρόεδρο Πούτιν: Δεν θα τα παρατήσουμε»* και *«προς την Ουάσινγκτον και τον πρόεδρο Τραμπ: Μείνετε μαζί μας και μείνετε μαζί με την Ευρώπη. Είμαστε στην ίδια πλευρά»*. Οι δηλώσεις αυτές επαναβεβαίωσαν την αφοσίωση της Γερμανίας στη στρατηγική συνεργασία εντός του Δυτικού συνασπισμού, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σημασία της κοινής στάσης απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Τεράστιες ανάγκες ανοικοδόμησης

Το κόστος για την επόμενη μέρα της Ουκρανίας διαγράφεται τεράστιο. Εκτιμήσεις από επίσημους ουκρανικούς φορείς ανεβάζουν το κόστος της ανοικοδόμησης σε πάνω από 800 δισ. ευρώ. Ο καγκελάριος Μερτς τόνισε ότι η Ρωσία θα κληθεί να συνεισφέρει σημαντικά ποσά μέσω κυρώσεων, ενώ δεσμεύθηκε πως μέχρι να συμβεί αυτό, η στρατιωτική στήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί αδιάλειπτα.

Πηγή: Deutsche Welle

