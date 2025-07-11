Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, θα φτάσει στο Κίεβο τη Δευτέρα για μια επίσκεψη διάρκειας μίας εβδομάδας, σύμφωνα με δημοσίευμα του ουκρανικού μέσου Novyny.LIVE την Παρασκευή.

«Θα είμαστε στο Κίεβο τη Δευτέρα. Θα μείνουμε όλη την εβδομάδα», δήλωσε ο Κέλογκ σε δημοσιογράφο του Novyny.LIVE, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του μέσου, στο περιθώριο συνεδρίου για την Ουκρανία στη Ρώμη.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να επαναπροσδιορίζει τη στάση του στο ουκρανικό ζήτημα, καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παραμένουν σε τέλμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει πλέον να προμηθεύσει με όπλα τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τα μεταβιβάσουν στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ εκφράζει ανοιχτά την απογοήτευσή του απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ενώ μέχρι πρότινος απέρριπτε κατηγορηματικά την ιδέα αποστολής οπλικών συστημάτων στο Κίεβο, εν μέρει για να αποφύγει την άμεση αμερικανική εμπλοκή στη σύγκρουση, πλέον δείχνει να αλλάζει πολιτική γραμμή.

