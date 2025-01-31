Γαλλία: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά πίνοντας εμφιαλωμένο νερό σε μπιραρία

Μια πελάτισσα μιας μπιραρίας στη νότια Γαλλία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αφού ήπιε εμφιαλωμένο νερό που περιείχε, άγνωστο πώς, καυστική σόδα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τις τοπικές εισαγγελικές αρχές.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο Πλαν-ντε Καμπάνιε. Αφού ήπιε το νερό, η 46χρονη γυναίκα κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και αρχικά οι γιατροί εξέφραζαν φόβους για τη ζωή της. Παραμένει στην εντατική, αλλά δεν κινδυνεύει πλέον, σύμφωνα με τον Ζαν-Λικ Μπλανσόν, τον εισαγγελέα της Προβηγκίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ένας εργαζόμενος στην μπιραρία δοκίμασε το νερό, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα στο στόμα.

Από τις αναλύσεις επιβεβαιώθηκε ότι στο μπουκάλι υπήρχε καυστική σόδα, ένα πολύ ισχυρό διαβρωτικό που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για αποφράξεις σωληνώσεων.

Ο εισαγγελέας δεν θέλησε, σε αυτό το στάδιο, να ανακοινώσει τη μάρκα του μεταλλικού νερού.

Τα ερωτήματα ωστόσο είναι πολλά: πώς βρέθηκε η καυστική σόδα στο μπουκάλι; Το άνοιξαν μπροστά στην πελάτισσα ή ήταν ήδη ανοιγμένο από πριν; Μήπως χρησιμοποιούσαν το μπουκάλι ως απλή κανάτα; Υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην παραγωγή ή τη διακίνηση του εμφιαλωμένου νερού ή μήπως η καυστική σόδα προστέθηκε στο μπουκάλι αφού παραδόθηκε στην μπιραρία;

Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί οι υγειονομικές αρχές και η βιομηχανία παραγωγής του εμφιαλωμένου νερού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

