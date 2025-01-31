Απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετέβη σήμερα στη Βενεζουέλα για να απαιτήσει από τον ηγέτη της χώρας Νικολάς Μαδούρο να επαναπατρίσει τους «εγκληματίες» μετανάστες, διαφορετικά θα υποστεί τις «συνέπειες», ανέφερε ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ αναμένουν από τον Νικολάς Μαδούρο να πάρει πίσω όλους τους εγκληματίες και τα μέλη των βενεζουελάνικων συμμοριών που εξήγαγε στις ΗΠΑ, αδιαπραγμάτευτα και άνευ όρων», είπε στους δημοσιογράφους ο Μαουρίσιο Κλάβερ-Καρόουν, στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αρμόδιος για θέματα Λατινικής Αμερικής.

«Οι Αμερικανοί όμηροι που κρατούνται στη Βενεζουέλα όχι μόνο είναι κάτι το απαράδεκτο αλλά πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου Ρίτσαρντ Γκρενέλ στο Καράκας.

Ο υπουργός Επικοινωνιών της Βενεζουέλας Φρέντι Νάνες επιβεβαίωσε τη συνάντηση του Γκρενέλ με τον Μαδούρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε την παράταση του ειδικού καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους 600.000 Βενεζουελάνους που έφτασαν παράτυπα στις ΗΠΑ. Αυτό το ειδικό καθεστώς (TPS) είχε παραταθεί για 18 μήνες από τον Τζο Μπάιντεν και τους προστάτευε από την απέλαση.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Γκρενέλ, ο Κλάβερ Καρόουν είπε ότι «δεν πρόκειται για διαπραγμάτευση» και κάλεσε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «να λάβει υπόψη της τα αιτήματά του και ό,τι βάλει στο τραπέζι» γιατί «σε αντίθετη περίπτωση, θα υπάρξουν συνέπειες»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

