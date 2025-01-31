Στο άκουσμα αεροπορικών δυστυχημάτων, ένα συγκεκριμένο συναίσθημα διαπερνά τους ανθρώπους προκαλώντας ανατριχίλα: ο τρόμος.

Μέχρι στιγμής φέτος, έχουν σημειωθεί 90 περιστατικά ασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες με αεροσκάφη.

Αυτά κυμαίνονται από ένα μικρό εταιρικό αεροσκάφος Bombardier που χτύπησε ένα πουλί στο Μισισιπή στις 2 Ιανουαρίου έως το φρικτό δυστύχημα που σκότωσε 67 ανθρώπους πάνω από τον ποταμό Potomac την Τετάρτη, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Aviation Safety Network.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, ωστόσο, περίπου 1,3 εκατομμύρια αεροσκάφη απογειώθηκαν, σύμφωνα με τους αριθμούς της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας. Και αυτό μας λέει ότι μόνο το 0,007 τοις εκατό των πτήσεων αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Θα θυμόμαστε για πάντα τα μεγάλα αεροπορικά δυστυχήματα, τις χαμένες ζωές, τη φρίκη. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, κάτι μας έγινε μάθημα, κάτι άλλαξε στη νομοθεσία ή κάποια ρύθμιση προέκυψε που άλλαξε τα αεροπορικά ταξίδια.

Ακολουθεί μια λίστα με 10 ατυχήματα εμπορικών αεροπορικών εταιρειών στην Αμερική και πώς άλλαξαν τον τρόπο που πετάμε.

Άυπνοι πιλότοι - 12 Φεβρουαρίου 2009

O πάγος πύκνωσε κατά τη διάρκεια της πτήσης Continental Connection, αφού είχε ήδη φύγει από το αεροδρόμιο Liberty του Newark και τελικά το αεροπλάνο συνετρίβη έξω από το Buffalo, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες του τζετ.

Στους 50 νεκρούς περιλαμβάνονται 45 επιβάτες, δύο πιλότοι, δύο αεροσυνοδοί και ο άνθρωπος που βρισκόταν μέσα στο σπίτι που καταπλακώθηκε από το αεροπλάνο, αφού εκείνο προσγειώθηκε σε στάβλο.

Πυρκαγιά μετά από τη σύγκρουση του αεροπλάνου με το σπίτι

Οι οικογένειες των θυμάτων της πτήσης 3407 υποστήριξαν την αλλαγή και τα κατάφεραν.

Οι έρευνες έδειξαν ότι η έλλειψη εμπειρίας των πιλότων σε συνδυασμό με τις συνθήκες πάγου, η κούρασή τους και η πιθανή εσφαλμένη ανάγνωση των προειδοποιήσεων ασφαλείας προκάλεσαν την πτώση της πτήσης 3407 σε μια από τις πιο θανατηφόρες εμπορικές αεροπορικές καταστροφές της χώρας.

Μέσα σε μήνες μετά τη συντριβή, υπό την πίεση των οικογενειών των θυμάτων, το Κογκρέσο εισήγαγε νομοθεσία για την επέκταση των απαιτήσεων εκπαίδευσης πιλότων και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας θέσπισε μερικές από τις πιο σαρωτικές αλλαγές στους κανονισμούς των πιλότων των τελευταίων δεκαετιών.

Λάθος διάδρομος - 27 Αυγούστου 2006

Η πτήση Delta Connection που εκτελούσε η Comair δεν αποχωρίστηκε ποτέ το έδαφος στο Λέξινγκτον του Κεντάκι, προτού απογειωθεί από το τέλος του διαδρόμου προσγείωσης- απογείωσης, συνετρίβη σε ανάχωμα, έσκισε τα λάστιχα προσγείωσης σε έναν περιμετρικό φράκτη, έπεσε πάνω στα δέντρα και έπιασε φωτιά, σκοτώνοντας και τους 47 επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Ένας πιλότος επέζησε. Η εγκεφαλική του βλάβη ήταν τόσο σοβαρή που δεν θυμόταν τη συντριβή.

Οι έρευνες έδειξαν μια σειρά από λάθη, ξεκινώντας με τους πιλότους της πτήσης 5191 που άρχισαν τη νύχτα να επιβιβάζονται σε λάθος αεροπλάνο. Αφού ανακατευθύνθηκαν στο σωστό αεροσκάφος, χρησιμοποίησαν λάθος διάδρομο, μια έκταση 3.500 ποδιών που προοριζόταν για μικρά αεροπλάνα αντί για αεροπλάνα μήκους 7.000 ποδιών, που δεν είχε κατασκευαστεί για αεροπλάνα τόσο μεγάλα όσο το Bombardier, σύμφωνα με την Εθνική Μεταφορών και με το Στέλεχος του Συμβουλίου Ασφαλείας, που ήταν στο σημείο εκείνη την ημέρα.

Υπήρχε μόνο ένας ελεγκτής στον πύργο εκείνη τη στιγμή, και η πλάτη του ήταν γυρισμένη καθώς οι πιλότοι πήγαιναν στο μικρότερο τμήμα και αναρωτήθηκαν φωναχτά γιατί δεν υπήρχαν φώτα. Οι πιλότοι χρησιμοποιούσαν επίσης έναν απαρχαιωμένο χάρτη.

Η FAA δημιούργησε μια λίστα με 10 συστάσεις μετά τη θανατηφόρα συντριβή για να βοηθήσει στην αποφυγή παρόμοιας σύγχυσης και πρωτοκόλλου στους πύργους ελέγχου. Οι συστάσεις περιλάμβαναν τη χρήση καλύτερων χαρτών πλοήγησης και τον «διασταυρούμενο έλεγχο» της θέσης του αεροπλάνου πριν από την απογείωση.

Πανικόβλητοι πιλότοι - 12 Νοεμβρίου 2001

Ο πανικός των πιλότων ήταν ο πιο πιθανός λόγος που η πτήση 587 της American Airlines, με προορισμό τη Δομινικανή Δημοκρατία, συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή του Κουίνς, σκοτώνοντας και τους 260 επιβαίνοντες. Το αεροπλάνο αποσταθεροποιήθηκε μετά την απογείωσή του λίγο πίσω από ένα πολύ μεγαλύτερο αεροσκάφος της Japan Airlines, που δυσκολευόταν στο πέρασμά του.

Έφταιγε η υπερβολική αντίδραση του πιλότου, είπε το NTSB, που προκάλεσε τη συντριβή, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ επιθετικό». Οι ερευνητές ζήτησαν περισσότερη εκπαίδευση πιλότων που περιελάμβανε συχνές ασκήσεις ασφαλείας για να κάνουν τους πιλότους πιο άνετους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τρομοκρατική επίθεση - 11 Σεπτεμβρίου 2001

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τέσσερα διαφορετικά δυστυχήματα εκείνη την ημέρα, καθώς τρομοκράτες κατέλαβαν αεροπλάνα και τα «έριξαν» στη Νέα Υόρκη, το Πεντάγωνο και ένα χωράφι στην Πενσυλβάνια.

Η τρομοκρατική επίθεση άλλαξε τον τρόπο που πετούν οι επιβάτες. Πρέπει να κάνουμε check in μια ώρα νωρίτερα, να δείξουμε ταυτότητα με φωτογραφία και να αδειάσουμε τις τσέπες μας. Οι αποσκευές μας και το σώμα μας σαρώνονται. Τα πιλοτήρια είναι κλειδωμένα και οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους σε συγκεκριμένες ώρες. Η επίθεση οδήγησε επίσης στη δημιουργία της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών.

Φθορές - 30 Ιανουαρίου 2001

Μια βίδα πάχους σαν χωνάκι παγωτού οδήγησε στο θάνατο 83 επιβατών και πέντε μελών του πληρώματος στην πτήση 261 της Alaska Airlines, σύμφωνα με έρευνες του NTSB.

Οι πιλότοι που πετούσαν από το Puerto Vallarta στο Seattle, ήξεραν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τους οριζόντιους σταθεροποιητές και προσπάθησαν να εκτραπούν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, αλλά συνετρίβη στον Ειρηνικό Ωκεανό πριν προλάβουν να προσγειωθούν.

Ως αποτέλεσμα, οι ρυθμιστικές αρχές ασφαλείας επέμειναν σε τεράστιες αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα συντήρησης της Αλάσκας, απαιτώντας συχνότερες επιθεωρήσεις για φθορά, βελτίωση του σχεδιασμού των εξαρτημάτων του αεροπλάνου και καλύτερη ρυθμιστική εποπτεία από τη FAA.

Κακή καλωδίωση - 17 Ιουλίου 1996

Οι επιθεωρητές ασφαλείας χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ένα βραχυκύκλωμα πιθανότατα προκάλεσε ατμούς καυσίμου, οδηγώντας την πτήση 800 της Trans World Airlines σε συντριβή στον Ατλαντικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών της Νέας Υόρκης στο δρόμο προς το Παρίσι. Και οι 230 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν.

Οι θεωρίες συνωμοσίας και οι υποψίες για τρομοκρατία αφθονούσαν, συμπεριλαμβανομένων των φημών ότι καταρρίφθηκε από πύραυλο - κάτι που υποστήριξε ο Πιερ Σάλιντζερ, πρώην γραμματέας Τύπου του Προέδρου Τζον Φ. Κένεντι.

Υπήρξε επίσης μεγάλη κατακραυγή από τις οικογένειες των 230 θυμάτων, οι οποίες ήταν απογοητευμένες από τις καθυστερημένες ειδοποιήσεις από τους ανακριτές. Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι εξέδωσαν 15 συστάσεις ασφάλειας που αφορούσαν κυρίως την κατασκευή αεροπλάνων - συγκεκριμένα, θέματα δεξαμενής καυσίμου και καλωδίωσης.

Εύφλεκτα υλικά στο αμπάρι φορτίου - 11 Μαΐου 1996

Οι επιβάτες άρχισαν να μυρίζουν καπνό 10 λεπτά αφότου η πτήση 592 της ValuJet Airlines αναχώρησε από το Μαϊάμι και στη συνέχεια βυθίστηκε στο Everglades, σκοτώνοντας και τους 105 επιβάτες και τα πέντε μέλη του πληρώματος.

Οι γεννήτριες οξυγόνου - το ίδιο πράγμα που πρέπει να σώσει τους επιβάτες σε περίπτωση που η καμπίνα χάσει την πίεση αέρα -πήρε φωτιά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν κανονισμοί σχετικά με το ποιες συσκευές μπορούν να μπουν στα αμπάρια φορτίου. Τα 144 δοχεία είχαν εσφαλμένη επισήμανση ως άδεια και το πλήρωμα πίστευε ότι θα ήταν ασφαλή να μεταφερθούν, σύμφωνα με την έκθεση NTSB.

Σε συνδυασμό με την έκτακτη ανάγκη πυρκαγιάς, δεν υπήρχαν ανιχνευτές καπνού στο αμπάρι. Ένας κανόνας που απαιτούσε τέτοιου είδους ανιχνευτές σε όλο το αεροπλάνο θεσπίστηκε μετά τη συντριβή.

Σοκαριστικές αναταράξεις - 9 Ιουλίου 1982

Όταν ο πιλότος σας λέει να προσδεθείτε λόγω αναταράξεων που πρόκειται να ακουλουθήσουν, που φέρνουν απότομη αλλαγή στην ταχύτητα ή την κατεύθυνση του ανέμου. Η ανίχνευση αυτών είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του αεροπλάνου.

Ένα ξαφνικό κενό αέρος δεν εντοπίστηκε στη Νέα Ορλεάνη, όπου δέντρα και σπίτια κάηκαν μετά τη συντριβή της πτήσης 759 της Pan American World Airways αφού πετούσε σε όχι περισσότερο από 100 πόδια στον αέρα, σκοτώνοντας 145 επιβαίνοντες και οκτώ στο έδαφος.

Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν καλύτεροι τρόποι για τους πιλότους και τους ελεγκτές να ανιχνεύουν κενά αέρος και η συντριβή οδήγησε στην εφαρμογή Συστημάτων Ανίχνευσης και Προειδοποίησης Αερομεταφερόμενης Διάτμησης ανέμου σε αεροπλάνα και αεροδρόμια. Αυτό βοηθά τον πιλότο να εκδώσει αυτές τις προειδοποιήσεις στους επιβάτες.

Το «παγωμένο» αεροπλάνο - 13 Ιανουαρίου 1982

Ήρωες και τραγωδίες προέκυψαν από τη μέρα που η πτήση 90 της Air Florida συνετρίβη στη γέφυρα 14th Street και βυθίστηκε στον παγωμένο ποταμό Potomac κοντά στην Ουάσινγκτον, σκοτώνοντας 70 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος, καθώς και τέσσερα άτομα μέσα στα αυτοκίνητά τους στη γέφυρα.

Η μέρα ήταν χιονισμένη και θυελλώδης και οι διαδικασίες για την απόψυξη του αεροπλάνου ήταν λανθασμένες. Οι πιλότοι ήταν άπειροι στο χειρισμό τέτοιων ψυχρών συνθηκών, σύμφωνα με τις εκθέσεις του NTSB.

Η συντριβή προκάλεσε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των αεροπλάνων υπό συνθήκες παγετού και βοήθησε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας απόψυξης.

Απατεώνας αεροπόρος - 1 Νοεμβρίου 1949

Η καταστροφή στον ποταμό Potomac αυτή τη στιγμή θυμίζει τη σύγκρουση κατά την πτήση 537 της Eastern Airlines καθώς το αεροσκάφος ερχόταν στην Ουάσινγκτον από τη Βοστώνη.

Το επιβατικό αεροσκάφος που μετέφερε έναν αγαπημένο σκιτσογράφο από τη Νέα Υόρκη και έναν βουλευτή είχε προτεραιότητα να προσγειωθεί, αλλά ένα στρατιωτικό μαχητικό P-38 που αγόραζε η κυβέρνηση της Βολιβίας έρχονταν επίσης για προσγείωση. Ο Βολιβιανός πιλότος που δοκίμασε να προχωρήσει, παρόλο που οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας του είπαν να το αποφύγει, σύμφωνα με αναφορές έρευνας.

Ο πιλότος της Eastern Airlines είδε το P-38 να κατευθύνεται προς το μέρος του και προσπάθησε να εκτραπεί, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Και οι 55 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν. Ο μόνος επιζών ήταν ο Βολιβιανός πιλότος, ο οποίος ανασύρθηκε στη στεριά ανάμεσα σε συντρίμμια και πτώματα που επέπλεαν στον ποταμό Potomac, σύμφωνα με δημοσιεύματα ειδήσεων.

Αυτός ο πιλότος, σύμφωνα με την Washington Daily News,απορρίφθηκε από τις εξετάσεις Πολιτικής Αεροναυτικής Αεροπορίας μόλις δύο χρόνια νωρίτερα. Αυτός έφταιγε κυρίως, αλλά οι έρευνες έδειξαν ότι χρειαζόταν καλύτερη επικοινωνία και επαγρύπνηση από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι μπορεί να ήταν σε θέση να ειδοποιήσουν τον πιλότο της Eastern Airlines νωρίτερα.

Πηγή: skai.gr

