Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε το απόγευμα στο Παρίσι κατά την επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι από άγνωστο, ενώ ο δράστης τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά και εξέπνευσε λίγα λεπτά αργότερα.

Αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση από φύλακες καταστήματος ένδυσης κοντά στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού και επιχείρησαν να υποβάλουν σε σωματικό έλεγχο έναν 27χρονο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η εφημερίδα Le Parisien. Εκείνος όμως αντέδρασε και κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, τραυμάτισε με μαχαίρι έναν αστυνομικό στο αυτί.

Ένας άλλος αστυνομικός πυροβόλησε τον δράστη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια.

Πηγή: skai.gr

