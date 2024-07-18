Πώς η απόπειρα κατά του Τραμπ πυροδότησε αντικρουόμενες θεωρίες συνωμοσίας

Η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ αποτέλεσε το σημείο κορύφωσης της πόλωσης που χαρακτηρίζει αυτή την προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ ενώ παράλληλα οι αντικρουόμενες θεωρίες συνωμοσίας των υποστηρικτών των δύο αντίπαλων στρατοπέδων αποκάλυψαν τον διχασμό της αμερικανικής κοινωνίας.

Για ορισμένους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, η αποτυχία της Μυστικής Υπηρεσίας να αποτρέψει την απόπειρα δολοφονίας του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου δείχνει μια συνωμοσία που ενορχηστρώθηκε από τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Για ορισμένους από τους επικριτές του Τραμπ, ωστόσο, οι λεπτομέρειες του πυροβολισμού δεν ταιριάζουν και εκφράζουν υποψίες αν ο Τραμπ σκηνοθέτησε το όλο θέμα.

Δύο αντικρουόμενες θεωρίες συνωμοσίας κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, μία για κάθε άκρο του πολωμένου πολιτικού φάσματος της Αμερικής. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι Αμερικανοί επιλέγουν όλο και περισσότερο τη δική τους πραγματικότητα, εις βάρος της κοινής κατανόησης των γεγονότων.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Ρον Μπασίλιαν, ο οποίος είναι ένας από τους πολλούς Ρεπουμπλικάνους που αμφισβητούν πώς ο δράστης, Τόμας Μάθιου Κρουκς , μπόρεσε να σκαρφαλώσει στην ταράτσα ενός κτιρίου πυροβολώντας απευθείας τον Τραμπ και αν οι αρχές κοιτούσαν στην αντίθετη κατεύθυνση για να επιτρέψουν την απόπειρα.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες σχετικά με το πιθανό κίνητρο του Κρουκς, αν και δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι έδρασε μόνος του. Ωστόσο, η έλλειψη λεπτομερειών από τις Αρχές και οι αυξανόμενες ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της Μυστικής Υπηρεσίας έχουν οδηγήσει τους «διαδικτυακούς ειδήμονες» να κάνουν εικασίες - συχνά με τρόπους που αποκαλύπτουν τις δικές τους ιδεολογικές τάσεις.

Ορισμένοι από τους ισχυρισμούς για τον πυροβολισμό έχουν ήδη καταρριφθεί. Παρά τους ισχυρισμούς ότι η Μυστική Υπηρεσία αρνήθηκε να παράσχει στον Τραμπ πρόσθετη ασφάλεια πριν από τη συγκέντρωση, η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι στην πραγματικότητα αύξησε το προσωπικό.

Μια ανάρτηση από κάποιον που ισχυριζόταν ότι ήταν ελεύθερος σκοπευτής της αστυνομίας στη συγκέντρωση και ισχυρίστηκε ότι τους δόθηκε εντολή να μην πυροβολήσουν εναντίον του ενόπλου, διαψεύστηκε αφού αποδείχθηκε ότι κανένας σκοπευτής με το όνομά του δεν εργαζόταν το Σάββατο. Και μια φωτογραφία που υποτίθεται ότι έδειχνε τον Τραμπ χωρίς τραύματα μετά τη συγκέντρωση αποδείχθηκε ότι ήταν του 2022.

Η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ είναι μόνο το πιο πρόσφατο παράδειγμα σε μια σειρά από σημαντικά γεγονότα που πυροδότησαν θεωρίες συνωμοσίας, στα οποία περιλαμβάνονται επίσης η δολοφονία του JFK, η προσγείωση στο φεγγάρι, οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001, η πανδημία του COVID-19 και την επίθεση στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Πολλοί από τους ισχυρισμούς σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ εμφανίστηκαν πρώτα σε περιθωριακές πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν μεταφερθούν σε μεγαλύτερους ιστότοπους όπως το X ή το TikTok, όπου τους είδαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι.

Στη συνέχεια, οι παραπλανητικές πληροφορίες ενισχύθηκαν από διαδικτυακά τρολ, πολιτικούς, μεγάλους λογαριασμούς στο διαδίκτυο και διαδικτυακούς εμπόρους που προσπαθούν να πουλήσουν εμπορεύματα που συνδέονται με την απόπειρα δολοφονίας.



