Η φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ να υψώνει τη γροθιά του, αμέσως μετά την επιβίωσή του από μια απόπειρα δολοφονίας, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του πρώην Αμερικανού προέδρου, με ορισμένους να φτάνουν στο σημείο «χτυπήσουν» μέχρι και τατουάζ. Μάλιστα, σωστά διαβάσετε και οι φωτογραφίες που ακολουθούν θα πείσουν και τους πιο δύσπιστους.

Ο Νταν λατρεύει τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε ο ίδιος στο «Daily Beast», η υψωμένη γροθιά του πρώην Αμερικανού προέδρου είναι «ιστορία».

«Είδα τη φωτογραφία», είπε ο Dan, «και δεν ήταν αμέσως ”εντάξει, πάμε να κάνουμε ένα τατουάζ’’. Το σκέφτηκα, αλλά αυτή η γροθιά στον αέρα, με το αίμα στο πρόσωπό του και να φωνάζει στους ανθρώπους να πολεμήσουν, με συγκλόνισε».

«Παντού, εκτός από το Χ, δεν μπορείς να έχεις ελευθερία λόγου, σε καμία άλλη πλατφόρμα. Οι μεγάλες πλατφόρμες μας φιμώνουν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Και είναι αλήθεια πως η φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με τη γροθιά του σφιγμένη, το πρόσωπό του να αιμορραγεί, φορώντας το κόκκινο καπέλο με τον λογότυπο «Make America Great Again», γίνεται μέρος της πολιτικής ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στην Πενσιλβάνια, τελικά, τον «μεταλλάσσει» σε μάρτυρα και ήρωα.

