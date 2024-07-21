Ένας άνδρας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή και ένας άλλος τραυματίστηκε σε συμπλοκές που σχετίζονται με αντιπαλότητες μεταξύ γειτονιών, στο Κρετέιγ, νοτιοανατολικά του Παρισιού, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του εισαγγελέα της πόλης.

Έντεκα άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις ανήλικοι, συνελήφθησαν και ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας από οργανωμένη συμμορία, ανέφερε η εισαγγελία.

Σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή, η αστυνομία δέχθηκε πολλές κλήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, που ανέφεραν εκρήξεις και τη συγκέντρωση περίπου 30 ατόμων οπλισμένων που φορούσαν κουκούλες, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή όταν έφτασε η αστυνομία.

Δύο άτομα που τραυματίστηκαν από μαχαιριές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το ένα υπέκυψε «στα τραύματά του», ανέφερε η εισαγγελία, ενώ η κατάσταση της υγείας του άλλου ατόμου δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο θάνατος έρχεται μετά από πολλά περιστατικά βίας μεταξύ νέων που έχουν επηρεάσει έντονα την κοινή γνώμη στη Γαλλία.

Τον Μάιο, ένας 17χρονος πέθανε στο Πουατιέ αφού μαχαιρώθηκε στο λαιμό σε συμπλοκή μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Ένα μήνα νωρίτερα, ένας 15χρονος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια μιας συμπλοκής στο Σατορού και ένας 15χρονος μαθητής υπέκυψε στα τραύματά του, αφού τον ξυλοκόπησαν έξω από το σχολείο στο Βιρί-Σατιγιόν, στη περιφέρεια του Παρισιού.

Μετά από πολλά άλλα παρόμοια τραγικά περιστατικά, η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή ένα διυπουργικό σχέδιο τον Ιούνιο του 2021 για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως η ενισχυμένη παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η δημιουργία θέσεων κοινωνικών λειτουργών στις αστυνομικές υπηρεσίες, σε σχολεία, μεταξύ άλλων μέτρων.

