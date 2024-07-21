Πολύ σοβαρές κατηγορίες εξαπέλυσε εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν, ο υπουργός Εξωτερικών του Iσραήλ, Ισραέλ Κατζ, ο οποίος είπε ότι η Τουρκία παρέχει όπλα και χρήματα στη Χαμάς.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο δελτίο του ΣΚΑΪ ο ανταποκριτής στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Ισραηλινός υπουργός ανέφερε, επίσης, ότι η υπηρεσία ασφάλειας του Ισραήλ συνέλαβε μέλη της Χαμάς που ήταν φοιτητές στο πανεπιστήμιο και όλοι τους είχαν χρηματοδοτηθεί από την Τουρκία με χιλιάδες δολάρια αλλά και με όπλα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ισραέλ Κατζ:

«Η Ισραηλινή Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας Shin Bet συνέλαβε μέλη της τρομοκρατικής ομάδας της Χαμάς που ήταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Zeit. Ο εν λόγω πυρήνας διοικούνταν από το αρχηγείο της Χαμάς στην Τουρκία. Οι αιχμάλωτοι τρομοκράτες σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ με τη στρατιωτική εκπαίδευση, τα όπλα και χιλιάδες δολάρια που είχαν αποκτήσει».

«Για χάρη μιας ριζοσπαστικής και αντισημιτικής ιδεολογίας, ο Ερντογάν μετατρέπει την Τουρκία σε μια χώρα που υποστηρίζει την τρομοκρατία και την φέρνει πιο κοντά στον άξονα του κακού με επικεφαλής το Ιράν». Τη δήλωσή του ο Ισραηλινός υπουργός συνόδευε με φωτογραφία που δείχνει τον Ερντογάν στην αγκαλιά του Χαμενεΐ.

.@RTErdogan, İsraillilerin öldürülmesi için, Hamas'ın terör hücrelerine silah ve para yardımında bulunuyor. İsrail İç Güvenlik Servisi Shin Bet, Zeit Üniversitesi öğrencisi olan Hamas terör hücresi elemanlarını ele geçirdi. Söz konusu hücre Hamas'ın Türkiye'deki karargahı… pic.twitter.com/3oETEvyeqC — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 21, 2024

Σκληρή απάντηση εξέδωσε και το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, καθώς με ανακοίνωσή του κάνει λόγο για προσπάθεια «απόκρυψης των εγκλημάτων του Ισραήλ» στη Γάζα.

Εδικότερα, το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών προσπαθεί να κρύψει τα εγκλήματα του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων πίσω από μια σειρά από ψέματα, συκοφαντίες και ασέβεια. Η βρώμικη προπαγάνδα του Ισραήλ με στόχο την Τουρκία και τον Πρόεδρο Ερντογάν και οι προσπάθειες ψυχολογικής επιχείρησης δεν θα αποδώσουν καρπούς. Τα μέλη της κυβέρνησης Νετανιάχου, που σκότωσαν σχεδόν σαράντα χιλιάδες Παλαιστίνιους στη Γάζα και τώρα προσπαθούν να ξεκινήσουν έναν περιφερειακό πόλεμο για να παραμείνουν στην εξουσία, θα δικαστούν σε διεθνή δικαστήρια και θα λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους. Η Τουρκία θα συνεχίσει να λέει την αλήθεια και να υπερασπίζεται το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να ζει με δικαιοσύνη και ειρήνη».

Regarding the Social Media Post by the Israeli Foreign Minister https://t.co/uLhxVB3jOc pic.twitter.com/dnF4ReYrsD — Turkish MFA (@MFATurkiye) July 21, 2024

