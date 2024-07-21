Ο κόσμος της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι συναρπαστικός, αλλά και επικίνδυνος.

Ανησυχία προκαλεί η μαζική χρήση της από εξτρεμιστές για προπαγάνδα και παραπληροφόρηση.

Ομάδες όπως το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και η Αλ Κάιντα παροτρύνουν τους οπαδούς τους να αξιοποιήσουν τα πιο σύγχρονα ψηφιακά μέσα με στόχο τη διάδοση των μηνυμάτων τους, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη λογοκρισία, αλλά και προωθώντας τη στρατολόγηση νέων μελών. Πόσο επικίνδυνη είναι όμως η Τεχνητή Νοημοσύνη στα χέρια τους;



Ο όρος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών τεχνολογιών - από την ταχύτερη επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων έως τη χρήση παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης για την παραγωγή δηλαδή εντελώς νέου υλικού με βάση τις τεράστιες ποσότητες δεδομένων που υπάρχουν ήδη.



«Ο ταχύς εκδημοκρατισμός της Τεχνητής Νοημοσύνης τα τελευταία χρόνια (...) έχει βαθύτατο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι εξτρεμιστικές οργανώσεις αυξάνουν την επιρροή τους στο διαδίκτυο», γράφει ο Ντάνιελ Ζίγκελ, ένας Αμερικανός ερευνητής που ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κατάχρηση της ΤΝ σε άρθρο του για το Παγκόσμιο Δίκτυο για τον Εξτρεμισμό και την Τεχνολογία.





AI και εξτρεμισμός: Ένα συμπληρωματικό μέσο στα ήδη υπάρχοντα





Τον Μάρτιο, αφού σκοτώθηκαν περισσότεροι από 135 άνθρωποι κατά τη διάρκεια επίθεσης σε θέατρο της Μόσχας από ένα παρακλάδι του ΙΚ, ένας από τους υποστηρικτές της ομάδας έφτιαξε μια ψεύτικη ειδησεογραφική εκπομπή για το γεγονός και τη δημοσίευσε τέσσερις ημέρες μετά την επίθεση.



Αρχές του μήνα, αξιωματικοί του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών συνέλαβαν εννέα νέους λόγω προπαγάνδας υπέρ του Ισλαμικού Κράτους. Ανάμεσά τους ήταν και ένας άνδρας, ο οποίος ειδικεύεται, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, σε «εξτρεμιστικό περιεχόμενο πολυμέσων, χρησιμοποιώντας ειδικές εφαρμογές επεξεργασίας που υποστηρίζονται από AI».



«Αυτό που γνωρίζουμε σήμερα για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ότι έχει συμπληρωματικό ρόλο στην Αλ Κάιντα και στο ΙΚ», αναφέρει ο Μουσταφά Αγιάντ, από το Ινστιτούτο Στρατηγικού Διαλόγου (ISD) με έδρα το Λονδίνο, το οποίο έχει πεδίο έρευνας τις διαστάσεις του εξτρεμισμού.



Παρ' όλα αυτά οι ειδικοί έχουν ένα μάλλον… αισιόδοξο μήνυμα: Υποστηρίζουν ότι, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πράγματι ανησυχητικές δυνατότητες πέφτοντας στα χέρια εξτρεμιστών, η πραγματική ζωή εξακολουθεί να είναι πιο επικίνδυνη…



