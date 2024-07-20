Ένας αστυνομικός και πέντε διαδηλωτές τραυματίστηκαν το Σάββατο όταν ξέσπασε βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο γαλλικό λιμάνι σιτηρών της Λα Ροσέλ για την κατασκευή μεγάλων δεξαμενών για την τροφοδοσία της γεωργικής άρδευσης.

Η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα, ενώ προσπάθησε με ρίψεις νερού και ενισχύσεις να διαλύσει τους περίπου 4.000 διαδηλωτές μετά την αναταραχή που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα, κατά την οποία πολλά καταστήματα υπέστησαν ζημιές και τουλάχιστον επτά άτομα συνελήφθησαν.

🚨#BREAKING: Footage of clashes in La Rochelle, France between environmental protesters and police. pic.twitter.com/oqyUt4rREt — World Source News 24/7 (@Worldsource24) July 20, 2024

«Αριθμός ριζοσπαστικών, ακροαριστερών συμμετεχόντων επιτέθηκαν σε περιουσίες», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Gerald Darmanin στο X. «Είναι δύσκολο να δεις μια σύνδεση με την υπεράσπιση του περιβάλλοντος».

Fierce clashes in La Rochelle: Thousands protest against-mégabassines, blocking the port. Over 3,000 gendarmes and police mobilized. Despite a ban, 200 demonstrators breach La Pallice terminal, using tractors to block roads. #LaRochelleProtests #mégabassines #France pic.twitter.com/c4MT9J4rWh — RRN (@RRNmedia) July 20, 2024

Οι ξηρασίες στη Γαλλία έχουν αυξήσει τις εντάσεις σχετικά με τους υδάτινους πόρους και οι επικριτές λένε ότι η κατασκευή μεγάλων δεξαμενών για την τροφοδοσία της γεωργικής άρδευσης είναι μια σπάταλη πρακτική που ευνοεί τις μεγάλες φάρμες.

Το Σάββατο, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από μια τοποθεσία που ανήκει στη Soufflet Negoce, μια επιχείρηση εμπορίας σιτηρών που ανήκει στη γαλλική συνεταιριστική ομάδα InVivo, πριν ξεκινήσουν την πορεία τους στην πόλη.

Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, παρόμοια επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια μιας άλλης διαδήλωσης για τις γεωργικές δεξαμενές στο Sainte-Soline στη δυτική Γαλλία.

Οι αναταραχές του Σαββάτου έρχονται καθώς η χώρα έχει αυξήσει τον συναγερμό ασφαλείας στο υψηλότερο επίπεδο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι ξεκινούν με την τελετή έναρξης στον ποταμό Σηκουάνα στις 26 Ιουλίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.