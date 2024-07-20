Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γαλλία: Συγκρούσεις αστυνομίας - διαδηλωτών - Διαμαρτυρίες για τη χρήση υδάτινων πόρων στη γεωργία (Βίντεο)

Η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα, ενώ προσπάθησε με ρίψεις νερού και ενισχύσεις να διαλύσει τους περίπου 4.000 διαδηλωτές

Γαλλία

Ένας αστυνομικός και πέντε διαδηλωτές τραυματίστηκαν το Σάββατο όταν ξέσπασε βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο γαλλικό λιμάνι σιτηρών της Λα Ροσέλ για την κατασκευή μεγάλων δεξαμενών για την τροφοδοσία της γεωργικής άρδευσης. 

Η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα, ενώ προσπάθησε με ρίψεις νερού και ενισχύσεις να διαλύσει τους περίπου 4.000 διαδηλωτές μετά την αναταραχή που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα, κατά την οποία πολλά καταστήματα υπέστησαν ζημιές και τουλάχιστον επτά άτομα συνελήφθησαν.

«Αριθμός ριζοσπαστικών, ακροαριστερών συμμετεχόντων επιτέθηκαν σε περιουσίες», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Gerald Darmanin στο X. «Είναι δύσκολο να δεις μια σύνδεση με την υπεράσπιση του περιβάλλοντος».

Οι ξηρασίες στη Γαλλία έχουν αυξήσει τις εντάσεις σχετικά με τους υδάτινους πόρους και οι επικριτές λένε ότι η κατασκευή μεγάλων δεξαμενών για την τροφοδοσία της γεωργικής άρδευσης είναι μια σπάταλη πρακτική που ευνοεί τις μεγάλες φάρμες.

Το Σάββατο, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από μια τοποθεσία που ανήκει στη Soufflet Negoce, μια επιχείρηση εμπορίας σιτηρών που ανήκει στη γαλλική συνεταιριστική ομάδα InVivo, πριν ξεκινήσουν την πορεία τους στην πόλη.

Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, παρόμοια επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια μιας άλλης διαδήλωσης για τις γεωργικές δεξαμενές στο Sainte-Soline στη δυτική Γαλλία.

Οι αναταραχές του Σαββάτου έρχονται καθώς η χώρα έχει αυξήσει τον συναγερμό ασφαλείας στο υψηλότερο επίπεδο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι ξεκινούν με την τελετή έναρξης στον ποταμό Σηκουάνα στις 26 Ιουλίου.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία συγκρούσεις διαδηλωτές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark