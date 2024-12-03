Σχεδόν αναπόφευκτο φαίνεται το τέλος του Μισέλ Μπαρνιέ ως πρωθυπουργού της Γαλλίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης Μπαρνιέ να εξασφαλίσει την υπερψήφιση του προϋπολογισμού από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση είχε ως αποτέλεσμα η γαλλική κυβέρνηση να ενεργοποιήσει το άρθρο 49.3 του Γαλλικού Συντάγματος, το οποίο εξαναγκάζει την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2025, αφού αυτή επετεύχθη χωρίς ψηφοφορία.

Το άρθρο 49.3 του γαλλικού Συντάγματος, ωστόσο, παρέχει τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Όπως, είχαν προειδοποιήσει, τόσο το Νέο Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς, όσο και το ακροδεξιό κόμμα της Λεπέν κατέθεσαν την πρόταση σε βάρος της κυβέρνησης, που αν υπερψηφιστεί μέσα στη βδομάδα θα οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Politico, η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία θα μπορούσε με τη σειρά της να προκαλέσει οικονομική κρίση για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης σπέρνοντας το φόβο σε όλο το ευρωπαϊκό μπλοκ. Ο Γάλλος πρωθυπουργός από την πλευρά του δίνει μάχη για να καθησυχάσει τις ταραχώδεις αγορές και να εγκρίνει έναν προϋπολογισμό που θα γεμίσει την «μαύρη τρύπα» στα οικονομικά της Γαλλίας. Αλλά αυτές οι προσπάθειες μπορεί τώρα να χαθούν.

«Οι Γάλλοι είχαν βαρεθεί να τους ξυλοκοπούν και να τους κακομεταχειρίζονται… δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι», είπε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα η επικεφαλής του Εθνικού Μετώπου, Μαρίν Λεπέν.

Εάν το κοινοβούλιο αποφασίσει το τέλος του Μπαρνιέ τότε αυτή θα είναι η πρώτη φορά που μια γαλλική κυβέρνηση υφίσταται την ταπείνωση να πέσει έπειτα από πρόταση μομφής. Η τελευταία φορά που συνέβη ήταν το 1962.

Θα πέσει η κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα;

Στο παραπάνω ερώτημα, η απάντηση είναι «σχεδόν σίγουρα». Ο ηγέτης της ακροδεξιάς, Τζορντάν Μπαρντελά έχει προειδοποιήσει ότι η κυβέρνηση θα πέσει αν δε γίνει «ένα θαύμα της τελευταίας στιγμής».

Κανένα τέτοιο θαύμα όμως δε διαφαίνεται μέχρι στιγμής.

Ο Μπαρνιέ διορίστηκε από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τον περασμένο Σεπτέμβριο σε μια τελευταία προσπάθεια να βρει διέξοδο από την πολιτική κρίση που ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος είχε προκαλέσει προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές μετά την ήττα στις ευρωπαϊκές εκλογές. Αλλά ο Μπαρνιέ απολάμβανε μόνο την εύθραυστη υποστήριξη του συνασπισμού του Μακρόν και των συντηρητικών στο κοινοβούλιο. Με το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, το οποίο κέρδισε τις περισσότερες έδρες στις πρόωρες εκλογές, να δεσμεύεται να ρίξει την κυβέρνηση, η επιβίωση του Μπαρνιέ εξαρτιόταν από τον ακροδεξιό ηγέτη. Αλλά η Λεπέν είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι θα πατήσει την σκανδάλη.

Θα γίνουν νέες εκλογές;

Στο ερώτημα αυτό η απάντηση είναι όχι, και μάλιστα για πολύ καιρό.

Παρά την πολιτική αναταραχή που έχει δημιουργηθεί η μπάλα θα επιστρέψει στο γήπεδο του Μακρόν. Η θητεία του Γάλλου προέδρου διαρκεί μέχρι το 2027 ό,τι κι αν συμβεί. Μπορεί λοιπόν, να ξαναρχίσει τις συνομιλίες για το διορισμό νέου πρωθυπουργού και νέας κυβέρνησης.

Αλλά ακόμα κι αν το ήθελε, ο Μακρόν δεν μπορεί να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές επειδή το έκανε τον περασμένο Ιούλιο. Σύμφωνα με το γαλλικό σύνταγμα, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να προκηρύξει νέες πριν από το επόμενο καλοκαίρι - κάτι που με τη σειρά του σημαίνει ότι η πολιτική αβεβαιότητα και η αναταραχή μπορεί να διαρκέσει για εβδομάδες ή ακόμη και για μήνες.

Όλα όμως θα άλλαζαν αν ο Εμανουέλ Μακρόν παραιτηθεί. Αυτό θα πυροδοτούσε νέες προεδρικές εκλογές κάτι ωστόσο που έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι είναι στα σχέδιά του, αν και πληθαίνουν οι φωνές που τον καλούν να παραιτηθεί.

«Είναι μια ιδέα που θα μπορούσε να αρχίσει να κερδίζει έδαφος», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Μορέλ, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Paris Panthéon-Assas. «Η Μαρίν Λεπέν μπορεί να αρχίσει να λέει ότι θα ανατρέψει κάθε κυβέρνηση μέχρι να παραιτηθεί ο Μακρόν».

Άρα ο Μακρόν θα διορίσει απλώς νέο πρωθυπουργό;

Ναι, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο απλό.

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση χωρίζεται σε τρία πολιτικά μπλοκ: τους κεντρώους του Μακρόν, την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση και τον αριστερό συνασπισμό. Οι τρεις ομάδες είναι διαφορετικοί πόλοι στην πολιτική και αρνούνται να συνεργαστούν, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση θα μπορούσε να ανατραπεί σε λίγες μέρες.

«Για να διοριστεί μια νέα κυβέρνηση, πρέπει να βρεις έναν πολιτικό χώρο για να τον στηρίξεις», είπε ο Μορέλ. «Αλλά οι κεντρώοι δεν μπορούν να υποστηρίξουν ούτε έναν κεντροαριστερό υποψήφιο όπως ο [πρώην πρωθυπουργός] Μπερνάρ Καζνέβ επειδή μισούν το ακροαριστερό κόμμα France Unbowed» που είναι σύμμαχος με τους Σοσιαλιστές, είπε.

Ο Μακρόν θα μπορούσε να διορίσει έναν άλλο δεξιό πρωθυπουργό, σαν τον Μπαρνιέ, ο οποίος θα είχε την υποστήριξη των κεντρώων και των συντηρητικών, και ο οποίος, όπως και ο Μπαρνιέ, θα μπορούσε να προσπαθήσει να κερδίσει την εύνοια της Λεπέν. Αλλά αυτό το άτομο θα πρέπει να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στον ακροδεξιό ηγέτη προκειμένου να επιβιώσει. Διαφορετικά, θα ήταν σαν να ζητούσαμε από τη Λεπέν να «μασήσει τα λόγια της», είπε ο Μορέλ.

Ο Μπαρνιέ μπορεί να παραμείνει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός για αρκετές εβδομάδες, καθώς ο Μακρόν κυνηγά τον άπιαστο πολιτικό που μπορεί να βρει διέξοδο από το αδιέξοδο.

Οδεύουμε προς μια κρίση ελληνικού τύπου στην Ευρωζώνη;

Όχι ακόμα, αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν γρήγορα χειρότερα.

Η πολιτική κρίση δε θα μπορούσε να έρθει σε χειρότερη στιγμή για τη χώρα. Η Γαλλία αποδυναμώνεται από ένα τεράστιο έλλειμμα που ο Μπαρνιέ προσπαθούσε να χαλιναγωγήσει με τεράστιες περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων. Η κατάρρευση της κυβέρνησης του Μπαρνιέ ήδη τρομάζει τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι σύμμαχοι και οι παρατηρητές του Μπαρνιέ έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η πολιτική κρίση της Γαλλίας θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια νέα κρίση της Ευρωζώνης.

Οι αγορές έχουν αναστατωθεί από την προοπτική της κατάρρευσης της κυβέρνησης Μπαρνιέ, με τον δείκτη των 40 μεγαλύτερων εταιρειών της χώρας, τον CAC40, να υποχωρεί κατά 0,2% τη Δευτέρα. Ωστόσο, η Γαλλία δε βρίσκεται στα πρόθυρα μιας οικονομικής κρίσης, ή τουλάχιστον όχι ακόμη, λένε οι επενδυτές. Καθώς επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας την περασμένη εβδομάδα, ο οίκος αξιολόγησης S&P δήλωσε ότι η οικονομία της χώρας «παραμένει ανθεκτική παρά την πολιτική αβεβαιότητα».

Η πιθανή κατάρρευση του Μπαρνιέ προκαλεί επίσης ρίγη στα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφού έθεσαν τη Γαλλία σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για υπερβολικές δαπάνες πέρυσι, οι Βρυξέλλες καλωσόρισαν τα δημοσιονομικά σχέδια του Μπαρνιέ, τα οποία στοχεύουν να μειώσουν το έλλειμμα της χώρας στο 5% του ΑΕΠ αφού έφθασε το 6% φέτος.

Καθώς προσπαθούσε να πείσει τη Λεπέν να μην τα καταψηφίσει, ο Μπαρνιέ υπέκυψε σε δύο αιτήματα του Εθνικού Ράλι που μόνο θα επιδεινώσουν το έλλειμμα της χώρας: Εγκατέλειψε μια προγραμματισμένη αύξηση φόρου στην ηλεκτρική ενέργεια και αποφάσισε να συνεχίσει να αποζημιώνει τους ασθενείς για ορισμένα είδη φαρμάκων.

Όμως η Λεπέν ζητά κι άλλα δαπανηρά μέτρα, όπως τη διατήρηση του πληθωρισμού του Ιανουαρίου για την προσαρμογή των συντάξεων, κάτι που ο Μπαρνιέ πρότεινε να καθυστερήσει.

Διακινδυνεύει η Γαλλία με ένα shutdown όπως στις ΗΠΑ;

Όχι πραγματικά.

Εάν η κυβέρνηση του Μπαρνιέ ανατραπεί, τα δημοσιονομικά σχέδιά της για το 2025 θα απορριφθούν επίσης λίγες ημέρες πριν από το τέλος του έτους.

Αλλά ο Μπαρνιέ ή ο διάδοχός του μπορούν ακόμα να διασφαλίσουν ότι η Γαλλία έχει προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, χάρη σε ορισμένους μηχανισμούς. Υπάρχει ένας «ειδικός νόμος» που επιτρέπει στην εκτελεστική εξουσία να μεταφέρει ουσιαστικά τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους για μερικούς μήνες έως ότου εγκριθεί νέος.

Αυτός ο νόμος θα κατατεθεί από τη νέα κυβέρνηση της Γαλλίας ή από την απερχόμενη, ανάλογα με το πόσο γρήγορα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα διορίσει νέο πρωθυπουργό.

Ο ειδικός νόμος θα χρειαζόταν επίσης κοινοβουλευτική έγκριση, αλλά το κόμμα της Μαρίν Λεπέν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα τον υποστηρίξει υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Αυτό το σενάριο είναι πιθανό να ανησυχήσει τις Βρυξέλλες και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, που θέλουν να δουν το Παρίσι να μειώνει το χρέος του. Η αντιγραφή του φετινού προϋπολογισμού στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους μόνο θα διογκώσει το έλλειμμα της χώρας.

Χωρίς τα δραστικά μέτρα που έχει προτείνει ο Μπαρνιέ, θα αυξηθεί ακόμη και κατά 7% το ΑΕΠ της Γαλλίας, σύμφωνα με τον υπουργό Προϋπολογισμού Λοράν Σεν-Μαρτέν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.