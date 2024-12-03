Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη - Στάρμερ με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Της Δώρας Αντωνίου

Το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα κυριαρχεί στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ενόψει της σημερινής συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Βρετανό ομόλογό του, Κιρ Στάρμερ, στις 12.45 ώρα Ελλάδος. Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι το ζήτημα θα τεθεί στη διάρκεια της συνάντησης, διαψεύδοντας, παράλληλα, δημοσίευμα του Sky News ότι υπήρξαν ιδιωτικές συναντήσεις του πρωθυπουργού με αξιωματούχους του Βρετανικού Μουσείου για το θέμα.

Από την πλευρά του πρωθυπουργού αναμένεται να ξεδιπλωθεί η πάγια ελληνική επιχειρηματολογία υποστήριξης του αιτήματος, όπου κυρίαρχη θέση κατέχει η αρτιότητα του μνημείου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε επίσης, ότι «δεν πρόκειται να απεμπολήσουμε κανένα δικαίωμά μας και να υποχωρήσουμε στο πλαίσιο της διεκδίκησης, ειδικά ως προς το θέμα της κυριότητας», θέτοντας το πλαίσιο εντός του οποίου κινείται η Αθήνα.

Την ίδια στιγμή, στους Financial Times γίνεται αναφορά σε δήλωση πηγής προσκείμενης στον Κίρ Στάρμερ, σύμφωνα με την οποία και όσον αφορά τη συζήτηση ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και το Βρετανικό Μουσείο, «είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε συμφωνηθεί. Μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ισχυρή άποψη για το τι πρέπει να συμβεί».

Πηγή: skai.gr

