Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως το Σάββατο θα βρίσκεται στη Γαλλία για να παραβρεθεί στην τελετή του ανοίγματος εκ νέου του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, στην οποία προσκλήθηκαν όχι λιγότεροι από πενήντα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.

«Έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι θα ταξιδέψω το Σάββατο στο Παρίσι, στη Γαλλία, για να παραβρεθώ στο ξανάνοιγμα του μεγαλειώδους και ιστορικού καθεδρικού ναού της Notre Dame, που αποκαταστάθηκε πλήρως έπειτα από καταστροφική πυρκαγιά πριν από πέντε χρόνια», ανέφερε ο δισεκατομμυριούχος μέσω Truth Social, εξαίροντας την «υπέροχη δουλειά» που επέβλεψε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

