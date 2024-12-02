Η κυβέρνηση της Γαλλίας κινδυνεύει να καταρρεύσει πριν από το τέλος της εβδομάδας, με δυνητικά οδυνηρές οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνέπειες, εξηγεί σε ανάλυσή του το πρακτορείο Bloomberg.

Τη Δευτέρα, η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι θα στηρίξει μια πρόταση για την ανατροπή της γαλλικής κυβέρνησης, αφού ο πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ δεν συμφώνησε σε όλα τα αιτήματά της για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Πόσο γρήγορα θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα;

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε στην Εθνοσυνέλευση τη Δευτέρα ότι θα χρησιμοποιήσει έναν συνταγματικό μηχανισμό που επιτρέπει την έγκριση του νομοσχεδίου κοινωνικής ασφάλισης χωρίς ψηφοφορία, μία απόφαση που ανοίγει τον δρόμο στην αντιπολίτευση για την κατάθεση πρότασης μομφής. Αμέσως μετά την ανακοίνωση, η Εθνική Συσπείρωση δήλωσε ότι θα υποστηρίξει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.

Επειδή το κόμμα της Λεπέν είναι το μεγαλύτερο στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου, η υποστήριξή της θα οδηγήσει στην κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαρνιέ.

Αφού η αντιπολίτευση κατέθεσε την πρόταση μομφής τη Δευτέρα, πρέπει να περάσουν 48 ώρες μέχρι να αρχίσει η συζήτηση στο κοινοβούλιο. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη.

Συνταγματολόγοι, πολιτικοί και οικονομολόγοι δεν συμφωνούν ακριβώς για το τι θα ακολουθήσει εφόσον υπερψηφιστεί η πρόταση μομφής στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία κοντά στην προθεσμία του τέλους του έτους για τον προϋπολογισμό.

Τα νομοσχέδια που απορρίφθηκαν μετά από μομφή στη Γαλλία δεν είναι τεχνικά νεκρά, αλλά μια υπηρεσιακή κυβέρνηση έχει λίγη νομιμότητα να τα περάσει από το κοινοβούλιο ή να προσπαθήσει να τα εφαρμόσει με νομοθετικά μέτρα.

Υπάρχουν διαθέσιμες διατάξεις για την αποφυγή πλήρους διακοπής λειτουργίας την 1η Ιανουαρίου, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μια αποδυναμωμένη κυβέρνηση θα τις εφαρμόσει - και ο επακόλουθος αντίκτυπος της χρήσης τέτοιων ελιγμών - είναι δύσκολο να προβλεφθεί.

«Στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχει εγχειρίδιο οδηγιών για το τι πρέπει να γίνει εάν δεν εγκριθεί ένας προϋπολογισμός», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Oddo BHF, Bruno Cavalier. «Δοκιμάζουμε τα όρια ενός συστήματος σε μια χώρα που υποτίθεται ότι είχε την πολιτική σταθερότητα μιας δημοκρατικής μοναρχίας».

Παύση λειτουργίας του κράτους όπως στις ΗΠΑ

Ο κίνδυνος παύσης λειτουργίας των ομοσπονδιακών δημόσιων υπηρεσιών είναι σχεδόν μηδενικός χάρη στην ύπαρξη ενός νόμου έκτακτης ανάγκης - γνωστός ως loi spéciale – ο οποίος παρέχει κοινοβουλευτική άδεια για τη συλλογή φόρων τον Ιανουάριο. Ο «ειδικός νόμος» θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να μεταφέρει τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους για μερικούς μήνες στο επόμενο έτος.

Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι με τη χρήση του προσωρινού μέτρου που είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Η διαδικασία συνεπάγεται την έγκριση μόνο των ελάχιστων δαπανών που η κυβέρνηση θεωρεί ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, και όχι περισσότερες από αυτές που ψηφίστηκαν στον προϋπολογισμό του 2024. Ανάλογα με την ερμηνεία, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές περικοπές, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η άμυνα όπου οι δαπάνες επρόκειτο να αυξηθούν.

«Ο νόμος loi spéciale απλώς επιτρέπει στο κράτος να λειτουργεί, δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να προσθέτει στον προϋπολογισμό», δήλωσε η καθηγήτρια δημοσίου δικαίου Anne-Charlene Bezzina. «Πρόκειται για πραγματική λιτότητα, καθαρά τρέχουσες δαπάνες».

Ένα ακόμα στοιχείο που έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα αβεβαιότητα, ο loi spéciale με τη μορφή που εγκρίθηκε το 2001 δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν. Παρόμοια μέτρα εφαρμόστηκαν το 1962 και το 1979, αλλά σε πολύ διαφορετικές συνθήκες — και όχι λόγω της κατάρρευσης μιας κυβέρνησης στη διάρκεια ψήφισης προϋπολογισμού.

«Αυτή η κρίση είναι πολύπλευρη», είπε ο Bezzina.

Τι σημαίνει αυτό για τον Μακρόν;

Εάν εγκριθεί η πρόταση μομφής, η κυβέρνηση του Μπαρνιέ θα είναι πλέον υπηρεσιακή έως ότου ο Μακρόν διορίσει νέο πρωθυπουργό - ή διορίσει εκ νέου τον Μπαρνιέ - για να προσπαθήσει και πάλι να περάσει τον προϋπολογισμό. Αλλά δεν υπάρχει προφανής υποψήφιος που θα μπορούσε να έχει μια πλειοψηφία από τα τρία αντίθετα μπλοκ στην Εθνοσυνέλευση.

Μια δεύτερη επιλογή θα ήταν να προκηρυχθούν νέες βουλευτικές εκλογές για την αλλαγή της ισορροπίας δυνάμεων στο κοινοβούλιο, αλλά ο Μακρόν δεν μπορεί να κηρύξει νέες εκλογές μέχρι το καλοκαίρι του 2025, ένα χρόνο μετά την τελευταία ψηφοφορία.

Χωρίς προφανή τρόπο αποκατάστασης της πολιτικής σταθερότητας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παραίτησή του, με τη Λεπέν να αναφέρεται ήδη σε αυτό το σενάριο ως τρίτη επιλογή.

«Το σύνταγμά μας είναι σαφές όταν υπάρχει σοβαρή πολιτική κρίση», είπε η Λεπέν. «Είναι απόφαση του προέδρου και ευθύνη του».

Αλλά ο Μακρόν δεν μπορεί να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη θέση του και οι επόμενες προεδρικές εκλογές, στις οποίες η Λεπέν προηγείται σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, έχουν οριστεί για το 2027. Αφού κατέβαλε προσπάθειες να εξυγιάνει την εικόνα του κόμματός της από την εποχή του πατέρα της Ζαν-Μαρί Λεπέν, οι πρόωρες προεδρικές εκλογές θα μπορούσαν να τη δυσκολέψουν σχετικά με τον σχεδιασμό της προεκλογικής της εκστρατείας.

Πώς ανταποκρίνονται οι αγορές

Η επικίνδυνη πολιτική κατάσταση έχει ωθήσει τους επενδυτές να πουλήσουν ομόλογα. Έχει οδηγήσει το ασφάλιστρο απόδοσης του 10ετούς δανεισμού πίσω σε επίπεδα πριν από την κρίση του ευρώ, σηματοδοτώντας μία μεγαλύτερη πίεση στην αγορά από ό,τι όταν ο Πρόεδρος Μακρόν διέλυσε την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο.

Τα γαλλικά ομόλογα και οι μετοχές δέχθηκαν νέα πίεση πώλησης το απόγευμα της Δευτέρας, αφού το κόμμα της Λεπέν δήλωσε ότι θα υποστηρίξει την πρόταση μομφής.

Η διαφορά μεταξύ των 10ετών γαλλικών και γερμανικών ομολόγων αυξήθηκε σήμερα έως και οκτώ μονάδες βάσης στις 89 μονάδες βάσης, πλησιάζοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2012. Ο δείκτης CAC 40 διαπραγματεύτηκε 0,4% χαμηλότερα, ενώ το ευρώ υποχώρησε περισσότερο από 1%.



Πηγή: skai.gr

