Οι κάλπες άνοιξαν στη Γαλλία, στις 09.00 ώρα Ελλάδας και 43,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν 501 βουλευτές κατά τον σημερινό δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Από τον πρώτο γύρο της προηγούμενης Κυριακής εξελέγησαν 76 βουλευτές, οι οποίοι συγκέντρωσαν πάνω από το 51% των ψηφισάντων στην περιφέρεια τους. Από αυτούς 39 ήταν υποψήφιοι με τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, 32 με το νέο Λαϊκό Μέτωπο της αριστεράς, 2 με την παράταξη του Εμανουέλ Μακρόν και 5 θεωρούνται ανεξάρτητοι δεξιοί. Επίσης σε μία περιφέρεια ο δεύτερος υποψήφιος αποσύρθηκε και έτσι η εκλογή του πρώτου θεωρείται δεδομένη.

Στον σημερινό δεύτερο γύρο σε 409 εκλογικές περιφέρειες θα αναμετρηθούν δύο υποψήφιοι, σε 89 περιφέρειες τρεις υποψήφιοι και σε 2 περιφέρειες τέσσερις υποψήφιοι. Εκλέγεται ο πρώτος. Σε περίπου 200 εκλογικές περιφέρειες, που με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου θα έπρεπε να αναμετρηθούν τρεις υποψήφιοι, οι παρατάξεις του Γάλλου προέδρου και της αριστεράς αποφάσισαν στις αρχές της εβδομάδας να αποσύρουν τους υποψήφιους τους που δεν είχαν σημαντικές πιθανότητες να εκλεγούν, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τις πιθανότητες να εκλεγεί ο μη ακροδεξιός υποψήφιος. Έτσι οι πλέον πρόσφατες δημοσκοπήσεις, που ωστόσο θεωρούνται υψηλού κινδύνου, εμφανίζουν το κόμμα της Μαρίν Λεπέν να έρχεται πρώτο σε έδρες χωρίς ωστόσο να έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών (289) στη νέα γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Ipsos που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Le Monde , ο Εθνικός Συναγερμός και οι σύμμαχοι του θα μπορούσαν να έχουν από 175 ως 205 έδρες, έναντι 89 που κέρδισαν το 2022. Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο των κομμάτων της Αριστεράς και αλλοι αριστεροί υποψήφιοι θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν από 145 ως 175 έδρες, έναντι 150 που είχαν, ενώ σοβαρή μείωση εδρών εμφανίζεται να έχει η παράταξη Μακρόν, «Μαζί», η οποία από τις 245 έδρες που είχε το 2022 θα κυμανθεί ανάμεσα στις 118 και τις 148 έδρες. Τέλος το Ρεπουμπλικανικό κόμμα μαζί με άλλους δεξιούς υποψήφιους θα έχουν από 57 έως 67 έδρες, πάνω κάτω όσους είχαν.

Εξάλλου από την ίδια δημοσκόπηση προκύπτει ότι σε περίπτωση αναμέτρησης ενός αριστερού υποψηφίου κι ενός ακροδεξιού ο ένας στους δύο της παράταξης Μακρόν θα απείχε από την ψηφοφορία, ενώ το 32% θα ψήφιζε υπέρ του αριστερού υποψηφίου και το 18% υπέρ του ακροδεξιού. Από την άλλη πλευρά στην περίπτωση αναμέτρησης ενός υποψηφίου της παράταξης Μακρόν κι ενός ακροδεξιού υποψηφίου, το 62% από αυτούς που στον πρώτο γύρο είχαν ψηφίσει αριστερά θα ψήφιζε στο δεύτερο γύρο τον υποψήφιο της παράταξης Μακρόν, το 32% θα επέλεγε την οδό της αποχής και μόνο το 16% θα επέλεγε τον ακροδεξιό υποψήφιο.

Ως προς το ποσοστό της αποχής οι πρώτες επίσημες εκτιμήσεις από το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών θα δοθούν στις 13.00 ώρα Ελλάδας. Στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών οι δύο στους τρεις Γάλλους προσήλθαν στις κάλπες, ενώ ένα μήνα πριν, στις ευρωεκλογές, προσήλθε ο ένας στους δύο. Τόσο από τον αριθμό των Γάλλων που επέλεξαν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, όσο και από τον αριθμό αυτών που υπέγραψαν εξουσιοδότηση για να ψηφίσει κάποιος άλλος στη θέση τους, φαίνεται ότι η αποχή στον σημερινό δεύτερο γύρο μάλλον θα είναι μικρότερη από αυτή του πρώτου γύρου, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία συμβαίνει το αντίθετο, αλλά και παρά το γεγονός ότι τα σχολεία έκλεισαν και πολλές οικογένειες έχουν φύγει για διακοπές.

Οι κάλπες θα κλείσουν στις 21.00 ώρα Ελλάδας στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας,οπότε θα δημοσιοποιηθούν και οι πρώτες εκτιμήσεις ως προς την κατανομή των εδρών.

Τέλος σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η γαλλική αστυνομία με 30.000 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός πολέμου εκ των οποίων οι 5000 στο Παρίσι όπου υπάρχουν φόβοι πως μετά την δημοσιοποίηση των προ των εκλογικών αποτελεσμάτων ενδέχεται να υπάρξουν βανδαλισμοί. Η προεκλογική περίοδος στη Γαλλία υπήρξε μάλλον βίαιη την προηγούμενη εβδομάδα Αφού σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών κατεγράφησαν τουλάχιστον 50 περιπτώσεις βιαιοπραγίας και έγιναν αρκετές προσαγωγές και συλλήψεις.

