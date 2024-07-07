Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ προέτρεψε την Κυριακή την κυβέρνηση Νετανιάχου να σταματήσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με τις παλαιστινιακές ομάδες για να εξασφαλίσει την επιστροφή των ομήρων.

Ο Λάπιντ τόνισε στο Ισραηλινό Στρατιωτικό Ραδιόφωνο ότι «πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο, να συνάψουμε συμφωνία και να φέρουμε τους ομήρους στο σπίτι».

«Το Ισραήλ ήταν πάντα αντίθετο στους παρατεταμένους πολέμους, και ο στρατός μας, που βασίζεται σε δυνάμεις εφέδρων, δεν είναι εξοπλισμένος για τέτοιου είδους πόλεμο», προειδοποίησε δε.

Εδώ και εβδομάδες, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλώνουν στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις, ζητώντας μια συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και πρόωρες εκλογές.

Το Σάββατο, η ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, επικαλούμενη ανώνυμες ενημερωμένες πηγές, ανέφερε ότι η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει τη Δευτέρα για να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις για τη συμφωνία.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, οι διαπραγματεύσεις μέσω τρίτων μεταξύ Τελ Αβίβ και Χαμάς ξεκίνησαν εκ νέου για την επίτευξη συμφωνίας για την ανταλλαγή ισραηλινών και Παλαιστινίων ομήρων και για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Εδώ και μήνες, οι προσπάθειες διαμεσολάβησης των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ και της Αιγύπτου είχαν ως στόχο να εξασφαλίσουν μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για ανταλλαγή ομήρων και κατάπαυση του πυρός, διευκολύνοντας την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

