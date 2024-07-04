Λογαριασμός
Λήξη συναγερμού στο Παρίσι - Ανοίγει σταδιακά το παλάτι των Βερσαλλιών

Η αστυνομική έρευνα για ύποπτο περιστατικό ολοκληρώθηκε και οι πύλες των πρώην ανακτόρων ξανανοίγουν σταδιακά. BREAKING:

French Police

Τη λήξη του συναγερμού για την εκκένωση του Παλατιού των Βερσαλλιών ανακοίνωσε η διοίκηση του τουριστικού αξιοθέατου. Η αστυνομική έρευνα για ύποπτο περιστατικό ολοκληρώθηκε και οι πύλες των πρώην ανακτόρων ξανανοίγουν σταδιακά.

