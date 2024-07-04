Τη λήξη του συναγερμού για την εκκένωση του Παλατιού των Βερσαλλιών ανακοίνωσε η διοίκηση του τουριστικού αξιοθέατου. Η αστυνομική έρευνα για ύποπτο περιστατικό ολοκληρώθηκε και οι πύλες των πρώην ανακτόρων ξανανοίγουν σταδιακά.

La levée de doute au château de Versailles est terminée. Le château est en train de réouvrir progressivement ses portes. pic.twitter.com/Mkyzlb461q July 4, 2024

BREAKING:



The Versailles Palace near Paris is being stormed by French security forces after reports of a stabbing.



Tourists are evacuated and told to avoid the area



🇫🇷 pic.twitter.com/bQGs3twLXi — Visegrád 24 (@visegrad24) July 4, 2024

What's happening here? We were waiting to be allowed inside the chateau Versailles and now it's being evacuated...and the military just went in pic.twitter.com/QfgKmTaktm — Fedde Benedictus (@FBenedictus) July 4, 2024

🔴Une intervention est en cours au Château de Versailles. Les forces de sécurité sont sur place. Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités.

Ne relayez pas de fausses informations. pic.twitter.com/M06T36oIQr — Préfet des Yvelines 🇫🇷 (@Prefet78) July 4, 2024

Πηγή: skai.gr

