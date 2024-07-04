Ανοιχτός στο ενδεχόμενο στράτευσης των γυναικών εμφανίστηκε ο Γενικός Επιθεωρητής των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων Κάρστεν Μπάουερ, στην περίπτωση που η θητεία καταστεί υποχρεωτική. Προειδοποιεί επίσης ότι η στράτευση σε εθελοντική βάση δεν αρκεί προκειμένου να καλυφθούν οι ελλείψεις προσωπικού.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε μια στρατιωτική θητεία σε αναστολή, η οποία, σύμφωνα με το Σύνταγμα, απευθύνεται αποκλειστικά στον ανδρικό πληθυσμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί όμως και εδώ η ισότητα», δήλωσε ο κ. Μπάουερ στο Δίκτυο RND και ζήτησε για αυτό μια «κατάλληλη πολιτική και κοινωνική συζήτηση». Ο επικεφαλής της Bundeswehr τόνισε ακόμη ότι η Γερμανία πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμη, καθώς αποτελεί τον κεντρικό κόμβο του ΝΑΤΟ. «Συνολικά, χρειαζόμαστε πάνω από 400.000 έκτακτους και επαγγελματίες στρατιώτες, αλλά και εφέδρους», εξήγησε και, παρότι τάχθηκε υπέρ του σχεδίου που παρουσίασε πριν από λίγες εβδομάδες ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους, σημείωσε ότι «χωρίς υποχρεωτική θητεία, δεν γίνεται τίποτα.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός 'Αμυνας, όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες με γερμανικό διαβατήριο θα λαμβάνουν στα 18α γενέθλιά τους επίσημη επιστολή με την οποία θα τους προτείνεται να σκεφτούν την βασική στρατιωτική θητεία έξι μηνών και μία πιθανή παράτασή της το πολύ κατά 17 μήνες. Οι νέοι θα καλούνται να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο για την οικογενειακή τους κατάσταση, τα ενδιαφέροντά τους, την στάση τους σε σχέση με την χρήση όπλου, τις ακαδημαϊκές γνώσεις τους και την κατάσταση της υγείας τους. Για τις γυναίκες η συμπλήρωση είναι προαιρετική, αλλά είναι υποχρεωτική για τους άνδρες. Σύμφωνα με το γερμανικό Σύνταγμα, εφόσον το απαιτούν οι συνθήκες, η κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει και από τις γυναίκες να υπηρετήσουν, όχι όμως και να πάρουν όπλο.

Με βάση τις πληροφορίες από το ερωτηματολόγιο, το υπουργείο 'Αμυνας υπολογίζει ότι θα εντοπίζει κάθε χρόνο περίπου 40.000 άτομα κατάλληλα για στρατιωτική θητεία, από τα οποία θα υπηρετούν τελικά περίπου 10.000.

Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ανεστάλη στην Γερμανία το 2011, έπειτα από 55 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.