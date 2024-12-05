FT: Κοινό ταμείο 500 δισ. ευρώ για την άμυνα συζητά η Ευρώπη

Τη σύσταση ενός κοινού ταμείου τουλάχιστον 500 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών δαπανών εξετάζουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times», σχέδιο που σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμίζεται με τις προσπάθειες της Ελλάδας για δραστική αύξηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Η συμμετοχή στο υπό συζήτηση χρηματοδοτικό εργαλείο θα είναι οικειοθελής, άρα κράτη μέλη της Ένωσης που είναι παραδοσιακά ουδέτερα, όπως η Αυστρία και η Ιρλανδία, δεν θα έχουν λόγο να εμποδίσουν τη συγκρότησή του, ενώ δεν θα ισχύουν και υφιστάμενες ευρωπαϊκές απαγορεύσεις για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δαπανών με κοινά κονδύλια.

Οι πόροι θα αντληθούν από τις αγορές μέσω έκδοσης ομολόγων, με την παροχή εγγυήσεων από τις χώρες που θα επιλέξουν να λάβουν μέρος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατό να παρακαμφθεί η αντίθεση ορισμένων βορειοευρωπαϊκών χωρών στην ιδέα του κοινού δανεισμού.

Σύμφωνα πάντα με τους FT, τη διαχείριση του ταμείου και των εθνικών εγγυήσεων μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στο υπό συζήτηση χρηματοδοτικό όχημα θα μπορούν να ενταχθούν και χώρες εκτός ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία. Δεν γίνεται αναφορά σε χώρες εκτός Ευρώπης που ωστόσο είναι μέλη του NATO, όπως η Τουρκία.

Το δημοσίευμα παραθέτει δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέφερε στους FT πως ενώ οι πρώτες κρούσεις που έκανε ο ίδιος και άλλοι ηγέτες για συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο έλαβαν αρχικά μία «χλιαρή απάντηση», πλέον αισθάνεται ότι υπάρχει μία «ανανεωμένη αίσθηση επείγοντος».

«Υπάρχει μία όλο και ευρύτερη συναντίληψη ότι χρειάζεται να δαπανούμε περισσότερα στην άμυνα, ίσως έχει έρθει η ώρα να ιδρύσουμε έναν κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό για τη χρηματοδότηση έργων κοινού ενδιαφέροντος», σημείωσε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το ταμείο, εφόσον δημιουργηθεί, θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει κοινά έργα και επενδύσεις, όπως η ευρωπαϊκή αεράμυνα, σύμφωνα πάντα με τη βρετανική εφημερίδα. Οι FT υπενθυμίζουν την επιστολή που έστειλαν την άνοιξη ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πολωνός ομόλογός του Ντόναλντ Τουσκ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνοντας σαφώς τη διάθεση ευρωπαϊκών πόρων για εμβληματικά αμυντικά εγχειρήματα, όπως ένας αντιπυραυλικός και αντιαεροπορικός «θόλος».

Το δημοσίευμα θέλει την Ολλανδία, τη Φινλανδία και τη Δανία να υποστηρίζουν σε γενικές γραμμές το σχέδιο, όμως επισημαίνεται πως το μεγάλο ερώτημα είναι η στάση που θα τηρήσει η Γερμανία, η οποία θα διαμορφωθεί μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου.

«Βρισκόμαστε σε ιδιαίτερα προχωρημένες διαβουλεύσεις», δήλωσε ανώτερος ευρωπαίος διπλωμάτης που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. «Αλλά δεν είναι ακόμα σαφές πώς ακριβώς βλέπει τα πράγματα το Βερολίνο», συμπλήρωσε.

