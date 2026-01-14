Αντιμέτωπη με δύο νέες προτάσεις μομφής - οι οποίες ωστόσο δεν συγκεντρώνουν σημαντικές πιθανότητες να υπερψηφιστούν από την γαλλική Εθνοσυνέλευση - βρίσκεται σήμερα η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν από τον ακροδεξιό Έθνικό Συναγερμό και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία με αφορμή την έγκριση από την ΕΕ, παρά την αντίδραση της Γαλλίας, της εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες του MERCOSUR.

Με δεδομένη ωστόσο την άρνηση του Σοσιαλιστικού κόμματος και του Ρεμπουπλικανικού κόμματος να τις υπερψηφίσουν, το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι ότι θα απορριφθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.