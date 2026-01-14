Reuters: Οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από μεγάλες βάσεις στη Μέση Ανατολή

Σε μία τελευταία ένδειξη ότι η κατάσταση εισέρχεται σε φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης, οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από μεγάλες αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, ως προληπτικό μέτρο λόγω της αυξημένης έντασης στην περιοχή, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι τα μέτρα αποχώρησης προσωπικού από τη βάσηΑ Ουντέιντ ελήφθησαν ως απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις.

Παράλληλα, το Κατάρ διαβεβαίωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών και των κατοίκων του.

Η κίνηση έρχεται μετά τις δηλώσεις ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου, ο οποίος δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα πως θα πλήξει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον προχωρήσει σε επίθεση.

Όπως σημειώνει το Reuters, τρεις διπλωμάτες ανέφεραν ότι σε μέρος του προσωπικού δόθηκε σύσταση να αποχωρήσει από την αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ έως το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα παρέμβει υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, όπου οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέφερε ότι 2.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο πλαίσιο της καταστολής ενός από τα μεγαλύτερα κύματα διαμαρτυρίας που έχουν καταγραφεί ποτέ κατά της θεοκρατικής εξουσίας.

Σύμφωνα με ισραηλινή εκτίμηση, ο Τραμπ έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε παρέμβαση, αν και το εύρος και ο χρόνος αυτής της ενέργειας παραμένουν ασαφή, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.