Η Ρωσία οφείλει να συνεχίσει τη συνεργασία της με το Ιράν για την υλοποίηση των διμερών συμφωνιών τους και καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να επηρεάσει ή να μεταβάλει τον χαρακτήρα των σχέσεων Μόσχας–Τεχεράνης, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξη Τύπου στη ρωσική πρωτεύουσα.

Την ίδια ώρα, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει γειτονικά κράτη που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις πως θα υπάρξουν αντίποινα κατά αμερικανικών βάσεων, εφόσον η Ουάσινγκτον προχωρήσει σε ενέργειες ως απάντηση στις διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν το διεθνές σύστημα το οποίο οι ίδιες συνέβαλαν στη διαμόρφωσή του, αναφερόμενος σε αυτό που χαρακτήρισε παράνομη επιχείρηση ανατροπής του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς και στις απειλές κατά του Ιράν.

«Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός, σχολιάζοντας τις αμερικανικές κινήσεις εναντίον του Μαδούρο, ενώ τόνισε ότι η Μόσχα παραμένει πιστή στις συμφωνίες της με τη Βενεζουέλα, η οποία αποτελεί σύμμαχό της.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ, εγκαταλείποντας αρχές που επί μακρόν προέβαλλαν, πλήττουν τη διεθνή αξιοπιστία τους.

«Με τέτοιες ενέργειες, οι Αμερικανοί εταίροι μας εμφανίζονται αναξιόπιστοι», ανέφερε χαρακτηριστικά σε κοινή συνέντευξη με τον υπουργό Εξωτερικών της Ναμίμπια στη Μόσχα.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε ειρηνευτικές συνομιλίες, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι συζητήσεις για μια απλή κατάπαυση του πυρός, χωρίς συνολική ειρηνευτική συμφωνία, δεν μπορούν να θεωρηθούν σοβαρές.

Κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ενδέχεται να επισκεφθούν τη Μόσχα για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Λαβρόφ ανέφερε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει πρόθυμος για ουσιαστικές συνομιλίες με στόχο την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπουργός πρόσθεσε ότι θα ήταν χρήσιμο η Ουάσινγκτον να ενημερώσει τη Μόσχα σχετικά με τις πιο πρόσφατες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για το ουκρανικό ζήτημα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.