Η αδυναμία της Γαλλίας να μπλοκάρει τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ–Mercosur την Παρασκευή, επιτρέπει στα κόμματα της αντιπολίτευσης να «στρίβουν το μαχαίρι στην πληγή» ενός ήδη αποδυναμωμένου Εμανουέλ Μακρόν για το υπόλοιπο της προεδρίας του.

Η εχθρότητα απέναντι στη συμφωνία-ορόσημο (κυρίως λόγω του πόσο ευάλωτοι είναι οι αγρότες απέναντι στις εισαγωγές από τη Νότια Αμερική) ενώνει τους Γάλλους πολιτικούς σε όλο το φάσμα, και πλέον χρειάζονται κάποιον να κατηγορήσουν.

Η αποτυχία του φιλοευρωπαϊστή προέδρου της Γαλλίας να σταματήσει τη συμφωνία αποτελεί μια ταπεινωτική αντανάκλαση της φθίνουσας ισχύος του Παρισιού στην ΕΕ, όπου επί μακρόν ήταν διαβόητο γιαι τη δύναμη του βέτο.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού και φαβορί για την προεδρία το 2027, κατηγόρησε τον Μακρόν για υποκρισία, λέγοντας ότι προσποιούνταν πως αντιτίθεται στη συμφωνία και ότι «πρόδωσε τους Γάλλους αγρότες» μη κάνοντας αρκετά για να τη σταματήσει.

Ο Μπαρντελά δήλωσε ότι ο Εθνικός Συναγερμός θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Η άκρα αριστερά της Ανυπότακτης Γαλλίας κατέθεσε τη δική της πρόταση την Παρασκευή το πρωί, αφού η Γαλλία «ταπεινώθηκε» στις Βρυξέλλες, όπως δήλωσε η κορυφαία στέλεχος του κόμματος Ματίλντ Πανό.

Αν και αυτές οι προσπάθειες είναι απίθανο να ευδοκιμήσουν, οι κοινοβουλευτικές συζητήσεις για τη συμφωνία θα υπενθυμίζουν ξανά στο γαλλικό κοινό ότι ο Μακρόν δεν μπόρεσε να αντισταθεί στις Βρυξέλλες. Οι πιο κεντρώες πολιτικές δυνάμεις καλούν τις γαλλικές αρχές να κάνουν περισσότερα τις επόμενες ημέρες για να σταματήσουν τη συμφωνία, αντί να ρίξουν την κυβέρνηση.

Ηγέτες των συντηρητικών Ρεπουμπλικανών (Les Républicains) και του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ιδεολογικοί αντίπαλοι, κάλεσαν αμφότεροι την κυβέρνηση Μακρόν να μεταφέρει τη μάχη κατά της συμφωνίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Έχουμε παραιτηθεί, έχουμε εγκαταλείψει τη διατροφική μας κυριαρχία», δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών Μπρινό Ρεταγιό, επίσης πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2027.

Γάλλοι αγρότες που κατέβηκαν την Πέμπτη στο Παρίσι για να εκφράσουν την οργή τους στάθμευσαν τρακτέρ έξω από την Αψίδα του Θριάμβου και την Εθνοσυνέλευση, όπου ήρθαν αντιμέτωποι τόσο με την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπρον-Πιβέ όσο και με την υπουργό Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ. Ένας κρατούσε πλακάτ που έγραφε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «μας περνάει πραγματικά για ηλίθιους».

Ο Φρεντερίκ-Πιερ Βος, βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού που εκπροσωπεί μια αγροτική περιφέρεια στη βόρεια Γαλλία, στάθηκε στο πλευρό τους και χαρακτήρισε τη συμφωνία Mercosur «θυσία της γαλλικής γεωργίας για να σωθεί η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία».

Με τη βαθιά αντιδημοφιλία της συμφωνίας στο εσωτερικό, ο Μακρόν έχει βρεθεί στη δύσκολη θέση να πρέπει να την αντιπολεμά, ενώ ταυτόχρονα να υπερασπίζεται τις παραχωρήσεις που πέτυχε.

Γράφοντας στο X, ο Μακρόν δήλωσε ότι αγωνίζεται για τη «γεωργική κυριαρχία» και χαιρέτισε τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει τον προϋπολογισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Αξιωματούχος του Μεγάρου των Ηλυσίων δήλωσε επίσης την Πέμπτη σε δημοσιογράφους ότι είχε σημειωθεί «ένας αριθμός προόδων» στη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων ρητρών που θα προστατεύουν τους Ευρωπαίους αγρότες και καταναλωτές από αιφνίδιες πλημμύρες προϊόντων από τη Λατινική Αμερική.

Ο Γάλλος πρόεδρος προσπάθησε επίσης να υιοθετήσει έναν προκλητικό τόνο, επιμένοντας ότι «η υπογραφή της συμφωνίας δεν είναι το τέλος της ιστορίας» στη διαδικτυακή του δήλωση.

Όμως για τον Μακρόν, ο πόνος από το τσίμπημα αυτής της ήττας είναι πιθανό να διαρκέσει.

Οι πολιτικοί του αντίπαλοι - ιδίως ο Εθνικός Συναγερμός - είναι βέβαιο ότι θα εκμεταλλευτούν την ψηφοφορία ως δημόσιο εξευτελισμό της Γαλλίας ενόψει των τοπικών εκλογών τον Μάρτιο και της προεδρικής αναμέτρησης της επόμενης χρονιάς.

Πηγή: skai.gr

