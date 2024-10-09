DW: Όρμπαν εναντίον όλων στο Ευρωκοινοβούλιο

Στο Στρασβούργο είδαμε τον Βίκτορ Όρμπαν που όλοι περιμέναμε. Σε μία έκρηξη μεγαλομανίας ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας ανέφερε ότι ακολουθεί το παράδειγμα του Μάριο Ντράγκι και του Εμανουέλ Μακρόν και ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μας εξηγήσει «γιατί πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη». Παρότι κανείς δεν του έχει αναθέσει έναν τέτοιον ρόλο.



Δήλωσε ακόμη ο Βίκτορ Όρμπαν ότι «το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου δεν λειτουργεί», αποσιωπώντας ότι ο ίδιος κάνει ό,τι μπορεί για να μην λειτουργήσει το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Κατά την άποψή του, η μόνη λύση είναι να δημιουργηθούν hotspots για τους μετανάστες εκτός Ευρώπης. Επιπλέον, ο Ούγγρος πρωθυπουργός προτείνει την τακτική διοργάνωση συνόδων κορυφής στη Ζώνη Σένγκεν με στόχο την καταπολέμηση της «παράνομης μετανάστευσης», στο πρότυπο των άτυπων συνόδων κορυφής της Ευρωζώνης στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.



Επί μισή ώρα μιλούσε ο Βίκτορ Όρμπαν στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, προβάλλοντας εαυτόν ως αναμορφωτή της ΕΕ από την οπτική γωνία των ευρωσκεπτικιστών, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Αλλά δεν αναφέρθηκε ούτε για ένα δευτερόλεπτο στην Ουκρανία ή στη Ρωσία. Με εξαίρεση μία μομφή προς τις Βρυξέλλες ότι «η απομάκρυνση από τη ρωσική ενέργεια διακυβεύει το ΑΕΠ της Ευρώπης». Γι αυτό- και για πολλά άλλα- δέχθηκε έντονη κριτική από όλες σχεδόν τις πολιτικές ομάδες, αλλά και από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ειρήνη δεν σημαίνει παράδοση»

«Δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή γλώσσα, στην οποία η ειρήνη να είναι συνώνυμο της παράδοσης» τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσο για το κομμάτι της ανταγωνιστικότητας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι «μία κυβέρνηση στην ΕΕ απομακρύνεται από την ενιαία αγορά», για να θέσει ευθέως το ερώτημα στην κυβέρνηση της Βουδαπέστης: «Πώς να την εμπιστευθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όταν τις στοχοποιεί και οι κρατικές προμήθειες πηγαίνουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό επιχειρήσεων;»



Ακολούθησε ένα σφυροκόπημα κριτικής από τις περισσότερες πολιτικές ομάδες. «Στην Ευρώπη που θέλετε εσείς χωρούν μόνο όσοι συμφωνούν μαζί σας, οι υπόλοιποι δεν έχουν θέση και αυτό είναι κίνδυνος για τη Δημοκρατία» αναφέρει η επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες. «Από την Ευρώπη θέλετε μόνο τις επιταγές της» διαμαρτύρεται η συμπροδερεύουσα της ομάδας Renew Europe Βαλερί Χάγιερ. «Ήταν λάθος που αναλάβατε την προεδρία του Συμβουλίου και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά» λέει ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Μάρτιν Σίρντεβαν.



Η πιο έντονη κριτική προήλθε όμως από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Μάνφρεντ Βέμπερ. «Η διαφθορά δολοφονεί το μέλλον της Ουγγαρίας» προειδοποίησε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς για να συγκρίνει στη συνέχεια τη σημερινή προεδρία της Ουγγαρίας με εκείνη του 2011: «Το 2011 είχατε 44 συναντήσεις υψηλού επιπέδου, σήμερα κανείς δεν θέλει πραγματικά να σας μιλήσει. Το 2011 η ουγγρική προεδρία έκλεισε 103 νομοθετήματα, σήμερα δεν έχει κλείσει κανένα».



Εμφανώς οργισμένος, ο Βίκτορ Όρμπαν κατηγόρησε τον Βέμπερ για «προσωπικές προσβολές» που οφείλονται σε πικρία επειδή ο Γερμανός πολιτικός δεν έγινε πρόεδρος της Κομισιόν το 2018. Κι ακόμη: «Εξεπλάγην από αυτά που άκουσα από την πρόεδρο της Κομισιόν» δήλωσε στην δευτερολογία του ο Ούγγρος πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να κινείται ως ουδέτερος παράγοντας και να «αφήνει τις πολιτικές συζητήσεις». Κατά τα άλλα o Ούγγρος πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ψεύδη της Αριστεράς» και υποστήριξε ότι ο ίδιος προσωπικά υφίσταται «μία ιντιφάντα πολιτικής μορφής».

Και επιδοκιμασίες για τον «σωτήρα» Όρμπαν

Δεν έλειψαν βέβαια και οι επιδοκιμασίες από τα έδρανα των Ούγγρων φιλοκυβερνητικών ευρωβουλευτών, καθώς και εκείνων της νέας πολιτικής ομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη», στην οποία πρωτοστατεί το ουγγρικό κυβερνών κόμμα Fidesz. Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας Όρμπαν πολλοί χειροκρότησαν εμφατικά. Την ίδια στιγμή και κατά πάσα πιθανότητα από τα έδρανα της Αριστεράς ακούστηκε στην αίθουσα για λίγα δευτερόλεπτα το Bella Ciao, αλλά η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα παρενέβη αμέσως, λέγοντας ότι «εδώ δεν είναι Eurovision».



Προς το τέλος της συζήτησης, όλο και περισσότεροι ευρωσκεπτικιστές και εθνολαϊκιστές έπαιρναν τον λόγο, στην αποκαλούμενη διαδικασία Catch-the-eye, για να συγχαρούν τον Βίκτορ Όρμπαν. Ένα ενδεικτικό σχόλιο: «Είστε ο σωτήρας μας διότι κρατάτε μακριά τους μετανάστες», απεφάνθη ο Αυστριακός Χάραλντ Βιλίμσκυ από το ακροδεξιό κόμμα FPÖ. «Ήταν μία από τις πολιτικά πιο φορτισμένες συζητήσεις που έχω παρακολουθήσει ποτέ» σχολίασε, στο τέλος της συνεδρίασης, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μάρος Σέφκοβιτς.

