Γαλλία: Alpha jets συγκρούστηκαν στον αέρα σε εκπαιδευτική πτήση - Δείτε βίντεο

Δύο Alpha Jets συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Saint-Dizier, στη Γαλλία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γαλλικά ΜΜΕ, οι δύο πιλότοι πρόλαβαν και εκτινάχθηκαν από τις καμπίνες τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστή η κατάστασή τους.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο αεροσκαφών:

🚨 ALERTE INFO - Deux Alpha Jet de la Patrouille de France sont entrés en collision en plein vol d’entraînement, près de Saint-Dizier. Au moins un pilote s’est éjecté de son appareil. pic.twitter.com/OkB9f3WVCT — Focus (@FocusFR_) March 25, 2025

2 avions de la patrouille de France qui se sont heurté pendant l’entraînement ( Ba113 de saint dizier ) les 2 pilotes ont l’air de s’être parachuté pic.twitter.com/psS76fpsYH — Claude (@babtoumechant) March 25, 2025

Τα δύο αεροσκάφη κατέπεσαν σε εγκαταστάσεις εργοστασίου, στις οποίες ξέσπασε μεγάλη φωτιά.

Την είδηση της σύγκρουσης επιβεβαίωσε με δήλωσή της και η γαλλική κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

