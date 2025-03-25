Λογαριασμός
Γαλλία: Alpha jets συγκρούστηκαν στον αέρα σε εκπαιδευτική πτήση - Δείτε βίντεο

Οι δύο πιλότοι πρόλαβαν και εκτινάχθηκαν από τις καμπίνες τους - Τα αεροσκάφη κατέπεσαν σε εγκαταστάσεις εργοστασίου, στις οποίες ξέσπασε μεγάλη φωτιά

Γαλλία

Δύο Alpha Jets συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Saint-Dizier, στη Γαλλία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γαλλικά ΜΜΕ, οι δύο πιλότοι πρόλαβαν και εκτινάχθηκαν από τις καμπίνες τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστή η κατάστασή τους.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο αεροσκαφών: 

Τα δύο αεροσκάφη κατέπεσαν σε εγκαταστάσεις εργοστασίου, στις οποίες ξέσπασε μεγάλη φωτιά.

Την είδηση της σύγκρουσης επιβεβαίωσε με δήλωσή της και η γαλλική κυβέρνηση.

Γαλλία Σύγκρουση Αεροσκαφών
