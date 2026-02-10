Σάλο έχει προκαλέσει στη γαλλική κοινή γνώμη η υπόθεση ενός 79χρονου πρώην δασκάλου ο οποίος είναι ύποπτος για βιασμούς σε βάρος 89 ανηλίκων σε διάφορες χώρες μεταξύ του 1967 και του 2022, καθώς και για τη δολοφονία της μητέρας και της θείας του.

Ο εισαγγελέας της Γκρενόμπλ Ετιέν Μαντό απηύθυνε την Τρίτη έκκληση για μάρτυρες στην υπόθεση που o Serge Procédès, διοικητής της αστυνομίας της Γκρενόμπλ, χαρακτήρισε «μία κλασική περίπτωση κατά συρροή εγκληματία».

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, οι γαλλικές αρχές κατονόμασαν τον ύποπτο, Ζακ Λεβέγκλ, ο οποίος γεννήθηκε το 1946 στην Ανεσί, μια πόλη των Άλπεων μία ώρα απόσταση με το αυτοκίνητο από την Γκρενόμπλ. «Αυτό το όνομα πρέπει να γίνει γνωστό επειδή ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στα πιθανά θύματα να καταγγείλουν», δήλωσε ο εισαγγελέας. Ο Λεβέγκλ βρίσκεται υπό κράτηση μετά την απαγγελία κατηγοριών το 2024, δήλωσε ο εισαγγελέας.

Όταν ρωτήθηκε γιατί οι αρχές δεν αποκάλυψαν τις πληροφορίες όταν ο Λεβέγκλ τέθηκε υπό έρευνα, ο Μαντό διευκρίνισε ότι ήταν μια «κάπως ασυνήθιστη υπόθεση και θέλαμε πρώτα να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των γεγονότων». Στη συνέχεια, «έγινε απαραίτητο να επιτραπεί στα θύματα που δεν μπορούσαν να αναγνωριστούν και που δεν επρόκειτο να ακουστούν να καταγγείλουν», πρόσθεσε.

Ο Λεβέγκλ φέρεται να διέπραξε τα εγκλήματα κατά ανηλίκων στη Γερμανία, την Ελβετία, το Μαρόκο, τον Νίγηρα, την Αλγερία, τις Φιλιππίνες, την Ινδία, την Κολομβία και το γαλλικό υπερπόντιο έδαφος της Νέας Καληδονίας, όπου εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας δάσκαλος και εκπαιδευτής στη σπηλαιολογία, δήλωσε ο εισαγγελέας. Ο 79χρονος είχε λευκό ποινικό μητρώο.

Un homme de 79 ans, Jacques Leveugle, a été mis en examen et écroué en février 2024 pour des viols et agressions sexuelles aggravés commis sur 89 mineurs entre 1967 et 2022, a annoncé ce mardi lors d’une conférence de presse le procureur de la République de Grenoble. pic.twitter.com/xzUXK07ZVX — Le Figaro (@Le_Figaro) February 10, 2026

«Ταξίδεψε σε όλες αυτές τις διαφορετικές χώρες και σε κάθε ένα από αυτά τα μέρη όπου εγκαταστάθηκε για να παρέχει μαθήματα και να διδάξει, συναντούσε νέους και είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί τους», σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Ο αριθμός των θυμάτων προσδιορίστηκε με βάση έγγραφα που είχε συγκεντρώσει ο 79χρονος σε ένα USB stick, στα οποία αναφερόταν σε «σεξουαλικές σχέσεις» με ανηλίκους ηλικίας 13 έως 17 ετών, διευκρίνισε ο εισαγγελέας. Το USB stick με τα γραπτά έγγραφα, «αναμνήσεις», ανακαλύφθηκε από τον ανιψιό του, ο οποίος «αναρωτιόταν για την συναισθηματική και σεξουαλική ζωή» του θείου του, πρόσθεσε ο Μαντό.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο άνδρας ομολόγησε επίσης ότι έπνιξε τη μητέρα του - μια ασθενή με καρκίνο σε τελικό στάδιο - με ένα μαξιλάρι τη δεκαετία του 1970, σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Έπνιξε επίσης την 92χρονη θεία του, επίσης με ένα μαξιλάρι, τη δεκαετία του 1990, είπε ο εισαγγελέας. Ο Λεβέγκλ έπρεπε να ταξιδέψει και η θεία τον «παρακάλεσε» να μην πάει. «Αποφάσισε να τη σκοτώσει κι αυτήν, οπότε ενώ κοιμόταν, πήρε ένα μαξιλάρι και την έπνιξε», είπε ο Μαντό.

Πηγή: skai.gr

